Las novedades de la Feria del Libro de Oviedo: nueva ubicación y cincuenta casetas

La Feria del Libro de Oviedo deja la marca de LibrOviedo y se convierte en Ofelia. Así lo anunciaron ayer fuentes de la concejalía de Educación, liderada por Lourdes García, quienes detallaron que la nueva denominación es un juego con las letras «Oviedo Feria de Libro» y la referencia al personaje literario de «Hamlet». La programación sigue respondiendo a la de una feria comercial con casetas para las librerías de Oviedo y las editoriales asturianas. Esta programación también estrenará ubicación. Abandonará el emplazamiento del año pasado en la calle Pelayo y se trasladará al Campo San Francisco. El medio centenar de casetas se instalarán a lo largo del Paseo del Bombé y La Granja (biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano) será uno de los lugares de encuentro y de programación.

Ofelia se desarrollará del 7 al 10 de mayo y este año tendrá una programación especial dedicada a la candidatura asturiana a Capital Europea de la Cultura. En colaboración con el equipo de Oviedo 2031, la programación contará con la presencia de la filósofa eslovena Renata Salecl, cuyo último libro editado en España, «Maleducados» (Ediciones Godot), ha sido uno de los apoyos intelectuales del concepto de «amabilidá» de la candidatura regional. También estará la escritora finlandesa Riikka Pulkkinen, nacida en Oulu, la ciudad que este año, junto con Trencin (Eslovaquia) ostenta el título de Capital Europea de la Cultura.

Noticias relacionadas

También habrá una gran presencia de autores asturianos, como Ricardo Menéndez Salmón («Arca», Seix Barral) o Carolina Sarmiento («Las Fronteras», Siruela), clásicos de la escena nacional como Bernardo Atxaga («Golondrinas”, Alfaguara), un diálogo sobre el problema de la vivienda entre Llucía Ramis («Un metro cuadrado», Asteroide) y Sergio C. Fanjul («Cronofobia», Arpa) o un encuentro con la aclamada Lucía Solla Sobral («Comerás Flores», Asteroide).