La OSPA y el Coro de la FPA, un éxito inevitable en el Auditorio de Oviedo
Ambas formaciones demuestran poderío sinfónico en el undécimo concierto de abono de la temporada
La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) celebró este viernes su undécimo concierto de la temporada de abono, una cita muy especial que entrañaba la colaboración con el coro de la Fundación Princesa de Asturias –otra de las formaciones especialmente queridas por los melómanos asturianos– para interpretar la "Missa in Angustiis" de Franz Joseph Haydn en la antesala de la semana Santa.
A las dos formaciones se les unió un cuarteto solista formado por la soprano Lydia Teuscher, la mezzo Marta Infante, el tenor Gavan Ring y el barítono Jan Antem, todos ellos bajo la batuta de Matthew Halls.
El coro destacó en las partes que conforman la misa, luciendo compacto y equilibrado, con un sonido redondeado. En el cuarteto solista, tanto Marta Infante como Jan Antem sobresalieron en sus intervenciones, luciendo unas voces bien timbradas que lograron una vibrante expresividad.
La segunda parte estaba reservada a las "Variaciones Enigma" –que daban título al programa– de Edward Elgar, donde la OSPA exhibió una atractiva tímbrica, particularmente en la célebre "Nimrod", plena de lirismo y delicadeza, para cautivar a los asistentes que, en gran número, se congregaron en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo durante las dos horas que duró la velada musical.
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