Oviedo impulsa su Semana Santa como motor turístico, cultural y gastronómico: un evento en auge que mira al futuro sin descuidar la tradición
La cita se ha consolidado como una de las más destacadas del calendario festivo en el norte de España y cada vez atrae a más visitantes
L. L.
La Semana Santa de Oviedo vive un momento de consolidación y crecimiento, posicionándose como una de las citas más destacadas del calendario festivo en el norte de España. Tradición, cultura y gastronomía se dan la mano en una propuesta que atrae cada vez a más visitantes y dinamiza la vida de la ciudad.
Una celebración en alza que gana peso turístico
En los últimos años, la Semana Santa de Oviedo ha experimentado un notable auge, tanto en participación ciudadana como en afluencia turística. Las calles de Oviedo se llenan de vecinos y visitantes que acompañan unas procesiones cada vez más consolidadas. Este crecimiento responde, en gran medida, al impulso institucional y al trabajo coordinado las cofradías locales, que este año sacarán a la calle once procesiones.
Los recorridos de las once procesiones articulan buena parte del pulso de la ciudad durante estos días, con itinerarios que conectan algunos de los principales ejes del centro histórico como la plaza de la Constitución, la calle Cimadevilla o el entorno de la Catedral. Citas destacadas como la Procesión del Silencio, el Martes Santo, la Madrugá en la noche del jueves al viernes o el Santo Entierro, el Viernes Santo, dibujan un calendario continuo de actos que se prolonga durante toda la semana y que combina solemnidad, tradición y una creciente capacidad de convocatoria tanto para visitantes como para la ciudadanía.
La hostelería, eje fundamental de la estrategia
Desde la concejalía de turismo se ha apostado por el turismo gastronómico como uno de los ejes estratégicos el plan turístico de la ciudad.
El sector hostelero se consolida como un pilar clave en el desarrollo de la Semana Santa ovetense. La implicación del tejido empresarial permite ofrecer una experiencia completa al visitante, donde la tradición religiosa convive con una oferta gastronómica y de ocio de calidad.
"Bocados del Cofrade": la gastronomía se suma a la experiencia
La experiencia de la Semana Santa en Oviedo trasciende lo religioso gracias a iniciativas como "Bocados del Cofrade", una propuesta gastronómica que invita a disfrutar de la ciudad también a través del paladar. En esta XV edición, 22 establecimientos se suman con creaciones especiales inspiradas en la cocina más típica de la Cuaresma. Esta iniciativa refuerza el atractivo de la ciudad y fomenta la participación tanto de locales como de turistas que pueden hacer la ruta por los establecimientos situados en el gastromapa elaborado por OTEA.
Turismo avala el crecimiento con datos positivos
Los datos hablan por sí solos, el aumento de visitantes y el impacto económico generado; la buena acogida de las actividades y la creciente proyección de la ciudad refuerzan la estrategia de posicionamiento como destino turístico de referencia en estas fechas.
Además, los buenos datos registrados durante el mes de febrero han servido como antesala de una primavera prometedora. El incremento en la ocupación hotelera y el flujo constante de visitantes reflejan una tendencia al alza que se espera consolidar durante el mes de abril. La Semana Santa se presenta, así como una oportunidad clave para mantener esta línea de crecimiento.
Además, uno de los grandes objetivos a medio plazo es lograr el reconocimiento de la Semana Santa de Oviedo como Fiesta de Interés Turístico Regional. Este distintivo supondría un importante impulso en términos de visibilidad y proyección, contribuyendo a situar a la ciudad en el mapa de destinos imprescindibles para disfrutar de estas celebraciones.
Oviedo, tradición que mira al futuro
Con una combinación equilibrada de tradición, estrategia turística y dinamización económica, Oviedo avanza con paso firme hacia la consolidación de su Semana Santa como un evento de referencia. Una cita que mira al futuro con ambición y vocación de crecimiento.
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