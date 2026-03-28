Oviedo impulsará políticas para situarse entre las ciudades de Europa con más espacios verdes

Oviedo aún no está a la altura de Nantes –la ciudad francesa está reconocida como líder en sostenibilidad y recibió el título de Capital Verde Europea en 2013– pero el equipo de Gobierno que dirige Alfredo Canteli va a hacer todo lo que esté en su mano para convertir la capital asturiana en un «referente de desarrollo ecológico», impulsando políticas medioambientales «ambiciosas» y apostando por un modelo de crecimiento más verde y respetuoso con el entorno. «Actualmente tenemos casi cuatro millones de metros cuadrados de parques. Oviedo es una ciudad verde, estoy seguro de que también nos merecemos ser reconocidos con ese honor», afirma el alcalde.

Alfredo Canteli manifestó su deseo de avanzar hacia una mayor sostenibilidad ecológica en el espacio de Trascorrales, durante el acto de inauguración del II Foro y Exposición de la Camelia Ciudad de Oviedo, una cita que combina divulgación científica y actividades abiertas al público para reforzar el papel de esta flor como uno de los símbolos de esa «ciudad verde» a la que aspira Canteli. «La camelia tiene una virtud: da muchas flores en el árbol desde septiembre hasta mayo para que siempre haya una bonita», explica Carmen Salinero, presidenta de la Sociedad Española de la Camelia (SEC).

En un Trascorrales lleno de colorido generado por las flores de los 42 expositores participantes en la exposición –13 asturianos y 29 de Galicia–, el alcalde de Oviedo volvió a tomar la palabra. «Si el año pasado hablábamos de un comienzo ilusionante, hoy podemos hablar ya de continuidad, compromiso y vocación de permanencia. Estoy convencido de que este foro y exposición conseguirá convertirse en una cita imprescindible de la primavera ovetense y un referente del calendario nacional de la camelia», sostiene Alfredo Canteli. «Como sabéis –dijo dirigiéndose a los presentes– nuestra ciudad cuenta con tradición jardinera reconocida y con un entorno natural privilegiado que forma parte de nuestra identidad. Por eso Oviedo es una ciudad perfecta para acoger una iniciativa como esta, que sin duda va a seguir creciendo en los próximos años», insiste Canteli.

Una flor y un símbolo

Pero antes de todo eso, en el Campo San Francisco, tuvo lugar un acto muy especial. El propio alcalde –tirando de pala– y la presidenta de la SEC plantaron la camelia «Oviedo» en uno de los jardines situados en las inmediaciones de la Chucha y la fuente de los Caracoles. «Y con tierra traída desde Teverga, de la zona del santuario de Nuestra Señora del Cébrano», repetía el alcalde presumiendo de sus orígenes. Y no mentía, esa tierra la trajo María del Carmen Inés, representante en Asturias de la Sociedad Española de la Camelia, un colectivo que tiene la mayoría de sus socios en Galicia. «Lo ideal es que la ciudad esté dentro de un jardín. Una simple hoja verde puede hacer una ciudad, lo importante es cuidar la naturaleza», sostiene Inés.

La camelia «Oviedo» es una variedad de Camellia japonica creada en exclusiva para la capital asturiana por el gallego Fernando da Costa a base de híbridos. «Es un homenaje a la ciudad y a todos los asturianos. Me salió esta variedad y me gustó tanto que pensé que era ideal para Oviedo. Tiene una flor que me entusiasma, sobre todo cuando doblan sus pétalos», explica Da Costa. «El color hace varios contrastes, es un rojo con un fondo oscuro y blanco», añade. La camelia «Oviedo» luce ya en el Campo San Francisco junto a una placa conmemorativa.

La jornada de este sábado también tuvo su parte científica y divulgativa. La Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto acogió ponencias y actividades con la participación de especialistas como Pilar Vela Fernández, doctora en Biología y experta en el género Camellia japonica; Carmen Salinero, también doctora en Biología y referente en el estudio y la promoción de esta flor; Pedro Mansilla Vázquez, doctor ingeniero de montes especializado en aspectos fitosanitarios; y Jacques Soignon, reconocido paisajista francés y experto en jardinería urbana, clave en la transformación de Nantes en Capital Verde Europea en 2013 y una figura de prestigio en el sector.

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La cita continúa este domingo en la Sala Trascorrales con la exposición abierta al público durante toda la jornada y una propuesta especial centrada en el mundo del té, que incluye una charla sobre su historia y proceso de elaboración, así como una degustación para los asistentes antes de la clausura. Además, durante todo el fin de semana se pueden contemplar figuras elaboradas con camelias por la Asociación Busto Valdés y bonsáis de coleccionistas asturianos.