Oviedo se prepara para el Domingo de Ramos: huevos de Pascua que están de "muerte" y palmas que se agotan

Víspera del Domingo de Ramos y las colas se suceden por el Oviedo Antiguo. Por un lado, los ovetenses eligen pacientemente la palma para que el cura las bendiga durante la misa que da inicio a la Semana Santa y, después, los niños las entregan a sus padrinos. Un gesto que se devuelve ocho días más tarde con la entrega de los ricos huevos de Pascua. Dos tradiciones que siguen teniendo múltiples fieles.

Las manos de María Jesús Machado llevan desde enero diseñando 3.000 palmas que ha vendido como churros. Este año comenzó con los diseños nada más acabar con la campaña de los Reyes Magos y, por la mañana, vendía flores en el puesto que lleva 37 años gestionando en la calle Arco de los Zapatos y, por la tarde, realizaba los diferentes diseños. "Me gusta innovar para que los niños no lleven siempre lo mismo. Este año las hice planas porque son muy demandadas por la gente para llevarlas en la parte de atrás en el coche y también son nuevos los cestos".

La venta de los diferentes diseños comenzó tras el día de San José y los ovetenses siguen manteniendo vivas las tradiciones del inicio de la Semana Santa. "De todas las palmas que hice, quedan solo las que tengo aquí expuestas", comenta mientras la cola para comprar las palmas aumenta por minutos. "En Oviedo solo quedamos tres personas que las hacemos artesanalmente. Yo ya estoy enseñando a mi hijo, que también tiene un puesto en el Fontán, y a la empleada que tengo a hacerlas y este año me han ayudado mucho".

Justo enfrente, las ventas continúan de la mano de Jordan Jiménez, que lleva vendiendo palmas desde hace un lustro. Los más mayores de su familia y sus conocidos le ayudan en el diseño. "Todavía estoy aprendiendo a hacerlas y comenzamos con los diseños hace un mes. Las pequeñas dan más trabajo que las grandes porque necesitan de hilo y aguja para hacer el trenzado". Sobre el modelo que más gusta, dice que todas las que son pequeñas y que el precio de cada una va desde los 7 hasta los 12 euros.

Los escaparates de las confiterías se llenan estos días de los ricos y coloridos huevos de Pascua. La turronería y heladería Diego Verdú ha optado este año por endulzar los paladares de sus clientes en Semana Santa. "A la gente le está gustando muchísimo este formato, cuyo diseño se divide en huevos y osito", detalló la empleada Nuria González. Todas las figuras se elaboran con cinco variedades: negro guanaja, blanco ivoire, dorado dulce y, leche jivara y frambuesa natural. Además, dentro de cada figura hay sorpresa. Algunas de ellas tienen rocas de almendra y otras, gominolas. "Todos tienen un precio de veinte euros, están de muerte y estamos notando que están gustando porque ya tenemos un montón de encargos".

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Centenario e innovación. Rialto es otro de los clásicos. "Este año tenemos la novedad del huevo de moscovita; es un capricho que hicimos en el obrador y el resultado nos gustó mucho", informa Francisco Gayoso. La receta es parecida al resto de especialidades. "La cobertura de chocolate es la misma y luego van los trozos de la pasta fina de las moscovitas".