Zoe López, coordirectora artística de la Capitalidad: "Si conseguimos ilusionar y trabajamos juntos, seremos Capital Europea de la Cultura"

La gestora cultural Zoe López es la nueva codirectora artística de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. En 2007 entró a formar parte del equipo que recuperó para uso cultural el antiguo Matadero de Legazpi, en Madrid, donde fue la responsable entre 2012 y 2023 de la programación de Intermediae, la nave 600 metros cuadrados que estaba permanentemente abierta al público. Hace un año fue nombrada coordinadora territorial de la candidatura ovetense, con la que ha superado el primer corte para lograr la distinción europea.

-Nuevo rol en la candidatura en una fase clave. ¿Cómo se siente con las nuevas responsabilidades?

-Estoy muy contenta. Ha sido un trabajo en equipo y de lo que se trata en estos nueve meses es de darle continuidad. Los objetivos son trabajar igual de duro o más que durante la primera fase.

-Fue saborear la victoria y a renglón seguido el equipo ya se puso a detallar la programación artística.

-Trabajar en un proyecto de estas características y en esta región es un privilegio. Todo el equipo está ilusionado y hay muchísima gente que ha participado, colaborado, aportado ideas y, por supuesto, ha hecho críticas. Los días que quedan hasta la decisión final son una gran oportunidad y estamos más cerca de conseguir un respaldo que sería muy beneficioso para todo el sector cultural.

-¿Oviedo será Capital Europea de la Cultura?

-Si conseguimos ilusionar y trabajamos juntos, lo será sin duda, en 2031

- ¿Qué cambia ahora que están en la fase definitiva ?

-En la primera se trataba de sentar las bases del proyecto y lo que se examinó fue, sobre todo, la viabilidad, la dimensión estratégica a largo plazo, la visión de la ciudad y el hecho de que exista un compromiso y voluntad de ponerse a trabajar para llevarla a cabo. Aquí, Oviedo es fuerte, porque tiene una relación muy sólida con su cultura. Un gestor cultural asturiano me dijo que Asturias es una tierra de narradores y músicos. En estos meses pusimos en valor lo que Oviedo y Asturias tienen ya, e imaginamos algunas otras cosas que sería totalmente viable tener. En la segunda fase entran en juego factores de muy diversa índole, vamos a por el título.

-Ya están definiendo la programación artística. ¿Por dónde debe de ir?

-La dimensión cultural es un espacio de excepcionalidad donde la imaginación es esencial, se pueden responder a retos y también formular nuevas preguntas. La visión de la programación artística debe abordar los desafíos que se diagnosticaron en la primera fase y ser capaz de encontrar espacios de encuentro. Los equipamientos de proximidad, como las bibliotecas, los centros sociales, los museos y teatros, son susceptibles de entrar en la partitura. También tiene que hablar la candidatura en clave europea, entendiendo que Europa somos los europeos.

-Uno de los objetivos del equipo es llevar el proyecto a la calle y que la ‘amabilidá’ cale en la sociedad. ¿Cómo se logrará?

-La ‘amabilidá’ no es algo ajeno a la sociedad, es un sentir anclado en Asturias y que resuena en Europa. Haremos que este mensaje sea ilusionante y extensible de muchas maneras. Calará en los asturianos si se entiende que en su sencillez y en su complejidad, la ‘amabilidá’ es más pertinente que nunca.

-¿Teme la visita al jurado que se espera en noviembre?

--¿Por qué iba a temer que quien no conozca Oviedo venga, y quien ya lo conozca, lo encuentre preparándose para ser Capital Cultural Europea? Creo que es la parte más divertida del proceso, y de hecho, considero que es muy interesante que quienes juzgan visiten las ciudades. Si yo fuera jurado, me parecería muy difícil tomar una decisión de tal relevancia sin, al menos, sentir la atmósfera de las ciudades.

-Eche la vista atrás, a mayo de 2025, cuando fue nombrada coordinadora territorial del proyecto. ¿Cómo afrontaba este reto?

-Con mucha ilusión y también con sorpresa.

-¿Qué vio desde el principio en la candidatura que le gustó?

--Asturias tiene una relación especialmente interesante con el entorno. El respeto a la tierra y a la tradición no es una moda de ahora, es una fuente de la que mana una energía creativa original. Además, tiene una red pública muy bien cuidada de espacios culturales y es capaz de dar cabida al surgimiento de otros nuevos: innovadores, sostenibles y articuladores.

-Fueron muchas semanas de ensayos y usted formó parte del equipo que se presentó ante el jurado. ¿Cómo fue la defensa?

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-Se vivió con mucha responsabilidad, sientes que la ciudad entera está siendo examinada. Pero también diría que se vivió como un aprendizaje por parte de todos. Era imposible saber qué ciudades pasarían el corte, es una competición a nivel nacional, las ciudades se juegan mucho. Requiere una gran valentía porque es un enorme esfuerzo destinar este tiempo y recursos a una aventura tan abstracta. En general, los seres humanos preferimos resultados inmediatos y tangibles, y en cultura hay que mirar a largo plazo, es vital lo intangible.