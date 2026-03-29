El Arzobispo resalta que la "preciosa ciudad de Oviedo" es la "justa candidata" para ser Capital Europea de la Cultura

Cuando el arzobispo, Jesús Sanz Montes, salió de la Catedral en dirección a la iglesia de San Tirso el Real, el sol se hizo hueco en el cielo ovetense tras un intenso chaparrón. Monseñor presidió los actos del Domingo de Ramos con una procesión hasta la "Sancta Ovetensis" y una misa. En los primeros bancos se sentaron los trece concejales del Partido Popular, con el alcalde, Alfredo Canteli, a la cabeza, acompañado de su mujer, Marta Suárez. También había una amplia representación de todas las cofradías y hermandades, que tomarán las calles de la ciudad hasta el día de Pascua. El franciscano dedicó gran parte de su homilía a estos ocho días de pasión, pero no quiso dejar pasar por alto la actualidad informativa: «Oviedo está preciosa y es la justa candidata a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Es algo que deseamos», pidió al final de unos actos que abarrotaron los dos templos.

Familias enteras cumplieron con la tradición. Entre ellas, cuatro generaciones de la saga Bellón-Feito, con la bisabuela Amor al frente, acompañada de su hija, Julia; su nieto, Adrián; y su bisnieto, Lucas. Otro de los que no se perdieron esta misa fue el presidente de la asociación Comercio de Oviedo, Nacho del Río, junto a su mujer, Martha Alonso; el hostelero Juan Cuesta; y el director del Parador de Corias, Daniel González. También participaron los diputados del PP José Agustín Cuervas-Mons, José Luis Costillas y Sandra Camino; los mandos de la Policía Local, el comisario Javier Lozano y el inspector Jacobo Fernández; y las concejalas de Vox, Sonsoles Peralta y Alejandra González.

Todos recordaron con fe la entrada de Jesús en Jerusalén sobre una borriquilla y bajo la imagen de las palmas y los olivos. «Era el primer Domingo de Ramos de la historia. El Señor estrenó aquel día una inédita Semana Santa y tiene garra envolvente lo que en estos días venideros celebramos en todo el mundo los cristianos. La envoltura tiene arte, cultura y fe».

Estos días traen muchos recuerdos a Sanz Montes. Cuando era niño iba por las calles de su Madrid natal acompañado de los mayores de su familia, buscando las procesiones. «Con mi estatura infantil conseguía sacar entrada de primera fila subido al adoquín de la acera, viendo lo que allí desfilaba con piadosa exhibición». Casi sin pestañear veía el relato de la pasión del Señor tras asumir un «drama que no era suyo». «Era el nuestro, pero tan seriamente quiso abrazarlo que a la postre hizo suyos todos nuestros problemas, sinsentidos, egoísmos, hipocresías, fracasos y tristezas... Todos nuestros pecados».

11: 30 horas y para largo. Catedral y San Tirso. Misa y bendición de los Ramos . Haz algo de la procesión / Mario Canteli / LNE

También dejó como legado sus encuentros con la gente. «Tenía un peculiar modo de abrazar el problema humano». Unas veces, añadió Sanz Montes, brindó sus gozos, como en las bodas de Caná. En otras, curó todo tipo de dolencias de leprosos y lisiados o «iluminó todo tipo de oscuridad en los ciegos del cuerpo y del alma». Por todo ello, pidió a los cristianos que se vuelquen con estos ocho días de pasión. «Mis ojos de adulto de hoy, al igual que aquellos del niño de ayer, se vuelven a sorprender agradecidos porque en la vida Dios se asoma a nuestra procesión cuando nosotros nos asomamos a la de él. La procesión tiene ese recuerdo y ese reclamo dichoso de quien entre en ella con devoción y hondura».

Es por ello que estos días los oficios religiosos se viven «hondamente en nuestros templos y parroquias», en la confesión realizada con la «seriedad de quien pide perdón sin prisa de sus pecados» y en la religiosidad popular junto a "nuestras hermandades y cofradías, que por las plazuelas y caleyas testimonian con arte y devoción nuestra fe".

Minutos antes, fue el alcalde quien pidió a los ovetenses y a los turistas que disfruten de estos ocho días de pasión. "Tenemos una gran Semana Santa y yo creo que la publicitamos poco. Que venga la gente a disfrutar de Oviedo, de nuestra gastronomía y de todo lo que tenemos". Clave para que estas jornadas sean lo más fructíferas posible es que el tiempo acompañe. "Los hoteles están casi al 100% y coger una mesa para comer, sin que aún sean los días festivos, es complicado". Él mismo recibe peticiones de madrileños para comer en uno de los restaurantes de Tierra Astur. Estas palabras las pronunció antes de entrar en la iglesia de San Tirso, donde el arzobispo bendijo los ramos de los centenares de fieles que se congregaron tanto dentro del templo como en la plaza de la Catedral. Después, toda la comitiva se dirigió, bajo las notas de la Banda de Música "Ciudad de Oviedo", hasta la "Sancta Ovetensis", donde se celebró la misa, cantada por la “Schola Cantorum”, liderada por Sergio Martínez.

Canteli aprovechó la ocasión para contestar a los reproches del Gobierno del Principado, presidido por Adrián Barbón, por el viejo HUCA. Los socialistas le acusaron de estar sumamente nervioso por el avance de Vox. Sin embargo, el alcalde cree que los que están "nerviosos" son los miembros del Ejecutivo. "Mi vida no es la política, es la de ellos". Sobre el crecimiento de la formación liderada por Santiago Abascal, dice que no está preocupado porque su aspiración es revalidar en las elecciones de 2027 la mayoría absoluta. "Supongo que el PP está preocupado por Vox, pero yo no, porque soy independiente".

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También echó la vista atrás, a 2019, cuando la entonces dirección del PP le contactó para liderar la lista del partido tras cuatro años de gobierno del tripartito. "Me fueron a buscar; Oviedo por aquel entonces estaba totalmente abandonado y hacía falta que viniera". Desde entonces, añadió, su único objetivo es mejorar el concejo. "Estoy aquí por responsabilidad con la capital asturiana; hacía falta que viniera y seguiré trabajando con la misma entrega que hasta ahora, y así lo haré mientras tenga salud".