La Borriquilla despeja la lluvia para abrir oficialmente la Semana Santa de Oviedo

La lluvia se empeñó este domingo en retrasar el inicio oficial de la Semana Santa ovetense y obligó a retrasar la salida de la imagen de la Borriquilla desde la iglesia de San Pedro de los Arcos. Con todo preparado en el interior del templo de Ciudad Naranco y muchos paraguas a las puertas, los hermanos de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, con su hábito morado y medalla al cuello, aguardaban nerviosos mientras el hermano mayor, Luis Ángel García, miraba al cielo con gesto contenido, pendiente de una tregua que finalmente llegó.

A las once y diecinueve minutos las puertas de la iglesia se abrieron y los cofrades sacaron la imagen, agachados para que no sufriese daños, a una explanada atestada de fieles en la que, como suele ser habitual, había montones de niños. "Es la procesión más bonita para ellos. Además es domingo de Ramos y todos quieren venir a bendecirlos. Al final el cielo se ha puesto de nuestra parte y la imagen ha podido salir", explica María del Carmen Sánchez, que acude todos los años a ver a la Borriquilla y este domingo estaba con su nieto Álvaro Martínez. El recibimiento fue muy emotivo: los cofrades formaron un círculo en torno a la imagen y comenzaron a agitar las palmas en una escena que mezcló alivio y celebración tras la incertidumbre inicial.

Antes de iniciar la marcha, el párroco, Hilario Paz, tomó la palabra para recordar la importancia de la procesión: "Hoy es una celebración alegre y festiva en la que Jesús pasea por nuestras calles", dijo el sacerdote. "Las palmas y los ramos sirven para recibir a Jesús porque quiere entrar en nuestras vidas", añadió antes de proceder a su bendición. Como novedad, la cofradía introdujo un ritual que quiere mantener en próximas ediciones: la ofrenda de la palma al Cristo la harán personas o entidades que representen los valores cristianos y de la cofradía, aquellos que de forma desinteresada trabajen por el bien de los demás. En esta ocasión, los elegidos fueron Laura Moro e Israel Pazos, del club inclusivo de atletismo Ceactivo, que trabaja especialmente con niños autistas.

Tras este momento, el capataz, José María García, dio la orden de salida --"¡A la cintura, al hombro…!", gritó— y la comitiva echó a andar por las calles de Ciudad Naranco. La Agrupación Musical del Principado marcó el ritmo de un recorrido en el que los cofrades avanzaron con balanceos acompasados, golpeando las horquetas contra el suelo siguiendo los acordes de las marchas procesionales.

La procesión, de carácter festivo, volvió a reunir a numerosas familias y a muchos niños, algunos de estreno por el Domingo de Ramos. Entre ellos estaban Clara Álvarez, de ocho años, que hizo la comunión en la parroquia de Ciudad Naranco, y su hermano Marco, ambos pendientes de la salida. “Estaba muy nerviosa porque tardaba en salir, pero al final salió”, reconocía Clara, ya más tranquila con la imagen en la calle.

Durante el recorrido, la comitiva hizo una parada ante el monasterio de la Encarnación, donde el hermano mayor de la cofradía entregó una palma a las religiosas en agradecimiento por su labor con los mayores. Ellas respondieron cantando el "Gloria", en uno de los momentos más emotivos de la mañana.

Otro de los puntos destacados fue el saludo a Oviedo desde las escaleras del parque de San Pedro, donde el cronista oficial, Ángel de la Fuente, volvió a pronunciar unas palabras para enmarcar el inicio de la Semana Santa en la ciudad.

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Los cofrades desfilaron a cara descubierta, como corresponde a una hermandad de gloria, en una mañana que fue de menos a más. Porque, finalmente, el tiempo acabó respetando la procesión: las nubes se fueron abriendo paso y el recorrido pudo completarse incluso con la aparición de un sol que terminó imponiéndose.