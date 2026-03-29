Otero, cantera de la rítmica ovetense gracias al CERO

La gimnasia rítmica forma parte de la geografía deportiva de Otero desde hace más de tres décadas, cuando se creó el Club de Escuela Rítmica de Oviedo (CERO) , el más veterano de la ciudad en la disciplina que combina deporte y danza sobre el tapiz. Más de cien gimnastas en un equipo que estas semanas vive la celebración del campeonato de España base, a disputar en el Palacio de los Deportes, con «la gran ilusión de tener a ocho de sus deportistas clasificadas», destaca su directora técnica y primera entrenadora, Muriel García.

El CERO se fundó el 14 de mayo de 1993 y desde sus inicios el barrio de Otero se convirtió en su principal cantera al tener su pabellón de entrenamientos en el polideportivo, el mismo donde unos cuantos años antes había jugado el archiconocido periodista deportivo José María García con su equipo de fútbol sala, el Interviú Hora 25. «Somos una gran familia, todas las entrenadoras han sido gimnastas mías», destaca la gijonesa Muriel García, que llegó al club en 2001 y dos años después tomó las riendas como primera entrenadora junto con Mirta Puerta y Estela Álvarez.

La vinculación y arraigo de Otero al CERO tiene reflejo en el propio equipo técnico, ya que dos de sus actuales entrenadoras, Sara Granda y Carlota Martín son vecinas del barrio y llegaron al equipo de niñas. «Empecé cuando hacía primero de Primaria, con seis años. En el cole tenía una amiga que estaba en gimnasia y mi madre me quería apuntar a algo y lo hizo aquí», cuenta Carlota Martín Calvo, que a sus 19 años entrena a niñas de entre cuatro y quince años. Como Sara Granda, de veinte, que se inició aún más pequeña: «Con cuatro o cinco años, en cuanto pude; mi vecina hacía rítmica, me apunté y me gustó. Me encanta la rítmica, es un deporte muy disciplinado y como siempre me gustó la músicapues encaja muy bien». Carlota y Sara seesmeran ahora en la escuela para «quelas niñas lo pasen bien y hagan los ejercicios más divertidos y luego, poco a poco, llevarlas a lo más complicado».

La directora técnica, Muriel García, detalla la andadura de las dos pupilas que se han incorporado como entrenadoras, Carlota este año y_Sara, hace dos: «Llevan en el club prácticamente toda su vida, desde que entraron para iniciarse en la gimnasia rítmica. Entrené a las dos, estuvieron más de diez años compitiendo, con grandes éxitos en varios campeonatos de Asturias y cuando dejaron la competición se formaron y se pusieron al otro lado del tapiz para aconsejar e iniciar a las gimnastas de la escuela, junto a Tamara Fernández, que tiene una historia muy similar y vive un poco más arriba, en San Esteban de las Cruces».

¿Dónde está el secreto de la pasión por un deporte tan exigente? «Es un deporte muy bonito, con una parte dura cuando llegas a la competición porque no es cien por cien objetivo, pero te llena mucho, es música, es movimiento, es diversión», descubre Muriel García. El actual equipo técnico lo completan Estela Álvarez, y Tamara Álvarez.

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El CERO ha conseguido clasificar a ocho de sus gimnastas para el campeonato nacional base, que se disputará en el Palacio de los Deportes de Oviedo, del 16 al 19 de abril. Cecilia Salvadori, campeona de Asturias juvenil y Claudia González, tercera en el cajón, y Celia Ponte y Alexia Espina serán las representantes en las categorías juveniles, mientras que Martina Villanueva y Manuela Díaz competirán en las dos categorías de alevines y Ana Hueso y Nadia Casado en benjamín. La representación de los clubes de Oviedo se completa con cuatro gimnastas de Gimnasia La Corredoria y cinco de la Asociación Deportiva Omega.