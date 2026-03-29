Oviedo despide a las coloridas y elegantes camelias
La exposición sobre de la flor clausura su segunda edición en la antigua plaza del pescado tras la visita de centenares de personas
Oviedo puede hacer su propia versión del bolero de Antonio Machín «Dos gardenias para ti». En vez de utilizar la característica flor blanca, la capital asturiana optaría por incluir las coloridas camelias. La plaza de Trascorrales clausuró en la tarde de ayer la segunda exposición alrededor de esta elegante y llamativa especialidad
Durante todo el fin de semana fueron centenares los carbayones que se interesaron por esta llamativa planta que aportaron 42 expositores –13 asturianos y 29 gallegos– y que se divide fundamentalmente en tres especialidades. Por un lado, el color rojo significa amor y pasión. La blanca, pureza y admiración; mientras que la rosa traslada a sus fans al cariño y afecto. Otras tonalidades menos comunes son el amarillo y con betas. También tiene de especial que el árbol de flor desde septiembre hasta mayo.
Estas jornadas ya son un referente en el ámbito nacional y han dejado para la historia varios momentos. Por un lado, el Alcalde, Alfredo Canteli, fue el encargado de plantar un ejemplar bautizado con el «Oviedo» y que fue donado por la Sociedad Española de la Camelia, la Asociación Amigos Tudenses de la Camelia y Fernando da Costa Valije. Por el otro, el primer edil destacó que si el año pasado se produjo un comienzo ilusionante de este proyecto; este foro es ya una fecha marcada en el calendario ovetense. Esta iniciativa se lleva a cabo gracias al esfuerzo de María del Carmen Inés, representante en Asturias de la Sociedad Española de la Camelia (SEC).
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