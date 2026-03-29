Test de «ovetensidad»

Cuando viajamos al extranjero, mis sobrinos y yo tenemos por costumbre hacernos pequeños juegos tipo Trivial con preguntas sobre el lugar. Quisiera hacer ahora lo mismo con ustedes, proponiéndoles un test de veinte preguntas sobre algunos aspectos de la historia de Oviedo y sobre esos detalles de la ciudad en los que, agobiados en nuestro trajín, nunca reparamos, pese a tenerlos delante de nuestras narices casi a diario. Tómense esta prueba a la ligera, como un divertimento: esta entrega de «Las ranas» no expide carnets de ciudadanía y, efectivamente, no hemos venido al mundo a recopilar datos. Sí les ruego, en aras de la honestidad, que no recurran a internet para responder: tomen papel y boli (sí, aún existen) y láncense al ruedo. Mejor en grupo: a ver quién de ustedes tiene sangre azul Oviedo en las venas. ¡A por todas!

1.. ¿Cómo se llama la iglesia situada en la calle Toreno?

2. ¿A qué entidad bancaria pertenece actualmente el edificio de la plaza de la Escandalera que toca el himno de Asturias cada hora?

3. ¿De quién es la estatua ubicada en el patio del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo?

4. ¿Qué vestigio bélico se mantiene aún en la fachada de la basílica de San Juan el Real?

5. ¿Cuántas torres de ‘cuadraditos’ hay en La Losa?

6. ¿Cuál es el nombre topográfico de la cima del Naranco?

7. ¿Cómo se llama el colegio público situado en la calle General Elorza?

8. ¿Cuántos surtidores con chorros de agua hay en el estanque de los patos del Campo San Francisco?

9. ¿Qué pie tiene por delante la estatua de Woody Allen, el izquierdo o el derecho?

10. ¿En qué guerra se originó el plato del Desarme?

11. ¿A quién debe su nombre la calle Uría?

12. ¿Cómo se llaman los jardines situados junto al Seminario?

13. ¿Cuántos pisos tiene la Jirafa?

14. Antes de que se popularizara el apelativo de carbayones, ¿con qué sobrenombre originado en el siglo XVI eran conocidos los ovetenses, sobre todo los más juerguistas?

15. ¿Qué cantante que entonces presentaba su disco «Dangerous» actuó en el antiguo Carlos Tartiere en 1992?

16. ¿A qué partido está afiliado el alcalde de Oviedo?

17. ¿Cuántos bultos lleva el viajero de la estatua «El regreso de Williams B. Arrensberg», en la plaza de Porlier?

18. ¿Qué río da nombre a la calle donde está la entrada del Palacio de los Deportes?

19. ¿Cuál es el barrio más poblado de Oviedo?

20. ¿En qué calle está la redacción de LA NUEVA ESPAÑA?

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Las respuestas, en el artículo del próximo lunes. n