Alarma en Oviedo: un fuego en un trastero obliga a movilizar a los bomberos y a la Policía
Las llamas se originaron en torno a las siete de la tarde en un garaje y obligó a intervenir a un amplio operativo
La tranquilidad de la tarde de este lunes en el barrio de Fozaneldi se vio truncada por un aparatoso despliegue de los servicios de emergencia. En torno a las 19.00 horas, las alarmas saltaron en la calle Lope de Vega tras detectarse una intensa humareda que brotaba del interior de un garaje, concretamente a la altura del número 11 de la mencionada vía.
Fue un vecino de la zona quien, al percatarse de que el humo invadía el acceso al estacionamiento, dio rápidamente la voz de alarma. Hasta el lugar se desplazó de inmediato un amplio operativo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo, junto con varias dotaciones de la Policía Nacional, que procedieron a asegurar el perímetro ante la lógica expectación y el nerviosismo de los residentes y transeúntes.
Labores de ventilación
Una vez en el interior, los bomberos localizaron el foco del incidente: un pequeño fuego originado en uno de los trasteros situados en la planta del garaje. Gracias a la celeridad de la intervención, los efectivos del SEIS lograron controlar y sofocar las llamas sin mayor dificultad, evitando que el incendio se propagase a los vehículos estacionados o a otras dependencias del inmueble.
Pese a que la situación se resolvió con rapidez y no hubo que lamentar daños personales, los bomberos permanecieron en el lugar durante un tiempo prolongado. Tras apagar el fuego, los efectivos se centraron en realizar intensas labores de ventilación para disipar la acumulación de humo y en estudiar sobre el terreno el origen exacto del incendio para determinar las causas del suceso.
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