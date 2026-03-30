Ladrones asaltan por segunda vez en un mes taxis en un conocido parking de Oviedo
Los vecinos piden mejorar la seguridad tras registrar el segundo suceso de este tipo en un mes
El parking de Ferreros, en el barrio ovetense de Ciudad Naranco, sufrió la madrugada de este lunes el segundo asalto a taxis estacionados en su interior en apenas un mes. Los ladrones accedieron al complejo en el que el Ayuntamiento tiene abierto un proceso de subasta pública para 400 plazas y reventaron el cristal de un taxi para llevarse objetos de valor de su interior y luego descargar un extintor dentro.
Según relata el taxista afectado, Álvaro Diez, los asaltantes accedieron al aparcamiento de madrugada, entre las dos y las cinco, aprovechando la escasa vigilancia en estas instalaciones. Una vez dentro, los ladrones utilizaron un extintor para romper el cristal del vehículo. Posteriormente sustrajeron todo aquello que consideraron de valor y, antes de abandonar el lugar, descargaron el contenido del extintor en el interior del coche «para borrar posibles huellas».
Se trata del segundo incidente en pocas semanas, aunque el primero. En aquel caso, además del mismo taxi, otros dos vehículos estacionados en distintas plantas también resultaron afectados. «En aquella ocasión se llevaron la facturación del vehículo, esta vez ya no porque no lo dejé dentro», explica Diez.
El profesional subraya que, por fortuna, en esta ocasión los otros taxis no se encontraban en el parking, lo que pudo evitar nuevos daños. Asimismo, critica la falta de medidas de seguridad por parte de la comunidad de propietarios, que, según afirma, promete soluciones como cámaras que nunca llegan y recuerda que incluso se retiró un vigilante por su coste. n
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