El ciclo RADAR regresa a Oviedo homenajeando a John Huston y Marilyn Monroe

El Ciclo de Cine RADAR regresa a Oviedo con una ambiciosa programación centrada en el cine europeo, con especial protagonismo para la nueva ola rumana y sendos homenajes a John Huston y Marilyn Monroe. La iniciativa, impulsada por la Fundación Municipal de Cultura con el apoyo del Instituto Cultural Rumano, ofrecerá 26 películas entre el 2 de abril y el 28 de junio en el Teatro Filarmónica y el Teatro Casino de Trubia, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La nueva edición arrancará el jueves 2 de abril con "Hanami", ópera prima de Denise Fernandes reconocida en festivales como Locarno o IndieLisboa, y se clausurará con "La noche de la iguana", el célebre drama de John Huston basado en la obra de Tennessee Williams. Las proyecciones se celebrarán los jueves a las 20.00 horas y los domingos a las 19.00, consolidando una cita ya habitual en la agenda cultural ovetense.

Uno de los ejes principales del ciclo será el homenaje a John Huston en el 120 aniversario de su nacimiento, con la proyección de diez de sus títulos más representativos. Entre ellos destacan "El halcón maltés", "El tesoro de Sierra Madre", "La jungla de asfalto" o "Cayo Largo", junto a obras como "Moulin Rouge", "Freud, pasión secreta" y "La noche de la iguana". Un recorrido que permitirá redescubrir a uno de los grandes nombres del cine clásico estadounidense.

RADAR también se suma a la conmemoración del centenario de Marilyn Monroe con una selección de películas clave en su filmografía, como "Cuatro páginas para la vida", "Encuentro en la noche", "Niágara" o "Vidas rebeldes", su última aparición en pantalla. A ello se añade, por noveno año consecutivo, la Muestra de Cine Rumano, que incluirá títulos premiados en festivales internacionales como "Cravata Galbena", "Catane", "Kontinental ’25" y "Sorella de clausura", con la presencia en Oviedo del director Serge Ioan Celibidachi.

Noticias relacionadas

El ciclo se completa con una cuidada representación del cine español reciente, con películas galardonadas en los Goya y en festivales como Berlín o San Sebastián, entre ellas "La furia", "Una quinta portuguesa", "Lo que queda de ti" y "Los tortuga", además de "Sorda" en Trubia. Asimismo, gracias a la colaboración con el Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger, se incorporan títulos como "La mer ou loin". Una programación diversa que refuerza la apuesta municipal por acercar al público ovetense el mejor cine contemporáneo y clásico.