Concierto de Semana Santa de "El León de Oro", esta tarde, en la Catedral

"El León de Oro", una de las agrupaciones corales más laureadas del panorama nacional, ofrecerá esta tarde su tradicional concierto de Semana Santa en la Catedral ovetense, una cita que se repite con gran éxito durante los últimos años. El recital, que patrocinan Satec, Excade, la Sancta Ovetensis y el Ayuntamiento de Oviedo, estará dirigido por Marco Antonio García de Paz, fundador y director del coro gozoniego, y la entrada es libre, hasta completar aforo.

El programa, de en torno a una hora de duración, se enmarca en estas fechas cargadas de religiosidad, con compositores italianos de distintas generaciones y estéticas –Antonio Lotti y Lorenzo Donati– que dialogarán con varias piezas de Tomás Luis de Victoria, uno de los grandes polifonistas de la historia de la música y que mantuvo una estrecha vinculación con Italia.

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Tras la ejecución de ese repertorio renacentista y barroco, los coristas saltarán al siglo XX para interpretar el "Réquiem" de Ildebrando Pizzetti, una obra para coro a cappella influenciada por la música medieval, el canto gregoriano y los compositores de los siglos XV y XVI, siguiendo la corriente –en la que se inserta Pizzetti– de los primeros años del siglo pasado de estudio y recuperación de la música antigua.