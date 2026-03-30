Los equipos asturianos se reúnen en el Palacio de los Deportes antes del arranque de la Oviedo Cup

Los equipos asturianos ya están preparados para arrancar la Oviedo Cup. Todos los clubes del Principado de Asturias que participan en la prestigiosa competición de fútbol base se reunieron ayer en el Palacio de los Deportes para hacer una foto de familia antes de que el balón comience a rodar.

En el acto, además, los entrenadores suscribieron el manifiesto de la "amabilidá", una iniciativa impulsada por la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, que será leída en la previa de las finales como símbolo del compromiso del torneo con los valores del respeto, la convivencia y el juego limpio.

"Es el veinte aniversario de la Oviedo Cup y nos encanta que, por primera vez, podamos celebrar este acto en el reformado Palacio de los Deportes. Otros años lo hacíamos en el Calatrava y se nos quedaba corto de espacio", señaló la concejala de Deportes, Concepción Méndez. "Somos una ciudad que vive el deporte y estos días de competición nos ponen en el mapa", añadió.

En la grada también se dejaba notar el peso de las distintas expediciones, con clubes que acudieron con una amplia representación de sus categorías inferiores, como el Covadonga o el Juventud Estadio, y otros que, por el contrario, estuvieron presentes con grupos más reducidos al participar únicamente en alguna categoría, caso del Salas o el San Fernando de Avilés, lo que se reflejaba en la distribución de los asientos y el colorido de las equipaciones.

"Vivir esto siendo un niño es una experiencia que te queda grabada para toda la vida. A ellos les hace mucha ilusión enfrentarse a las canteras de equipos de primera división", explicó Boris González, entrenador del colegio avilesino y exfutbolista del Real Oviedo. "Afrontar los partidos, competir, mejorar y, sobre todo, que lo pasen bien. Al final es una experiencia muy buena para ellos. Los críos pequeños nunca se cansan, lo que quieren es estar jugando a todas horas y, bueno, siempre esperas que te toque algún equipo fuerte".

El acto registró un gran ambiente en las gradas del Palacio de los Deportes, con una notable presencia de familiares, que no quisieron perderse la ceremonia de bienvenida. La organización habilitó para ellos la grada superior, que se llenó por completo desde los primeros momentos, reflejo del tirón del torneo y del respaldo a los jóvenes futbolistas. La afluencia fue tal que muchos asistentes tuvieron que seguir el desarrollo del acto de pie, ante la falta de asientos disponibles.

"Es un orgullo ver a los guajes aquí, compartiendo esto con tantos equipos. Al final no es solo el fútbol, es todo lo que rodea al torneo: el ambiente, la convivencia, los valores que aprenden. Para ellos es una experiencia única", dijo Mario Alba, padre de uno de los futbolistas. "Se les ve felices, que al final es lo importante. Llevaban días contando las horas para venir y ahora no quieren marcharse. Estas cosas son las que les marcan, más allá de los resultados, porque hacen amigos, comparten vestuario y viven algo diferente a lo de cada fin de semana", añadió Lorena Rodríguez, madre de otro de los pequeños.

Tras la instantánea conjunta, en la que participó la concejala Concepción Méndez, los equipos fueron desfilando uno a uno hacia la pista del Palacio de los Deportes para realizar sus correspondientes fotografías de plantilla. Posteriormente, las distintas expediciones se fueron retirando para ultimar la preparación de cara al inicio de la competición, previsto para el próximo miércoles, con la vista puesta ya en los primeros encuentros del torneo.

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"La verdad que afrontamos la semana con mucha ilusión, que sea el veinte aniversario lo hace más especial, pero siempre tenemos ganas de que lleguen estos días. Aunque lleva mucho trabajo que no se ve, merece la pena", aseguró José Ángel Fernández, organizador del torneo. "Esperamos que no se lesione ningún futbolista, deseamos que el tiempo acompañe en la medida de lo posible y queremos que las personas que vienen a Oviedo a vivir esta experiencia disfruten de la ciudad y del fútbol", concluyó.