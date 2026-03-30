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Exposición sobre el histórico vuelo del Plus Ultra en la Delegación de Defensa de Oviedo

La muestra estará abierta durante todo el mes de abril entre las 10.30 y las 13.30 horas

Exposición Plus Ultra.

Exposición Plus Ultra.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias inaugura este martes, a las 11.00 horas, una exposición conmemorativa por el centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra. Esta muestra, de acceso totalmente gratuito, rinde tributo a la histórica hazaña de 1926 que logró unir España y América, destacando el espíritu de superación y la innovación técnica de la aviación española. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido didáctico compuesto por paneles informativos, maquetas detalladas y material audiovisual.

Además, la exhibición sirve como apoyo documental para el XIII Concurso «Carta a un militar español», abierto a estudiantes de Secundaria. La cita cultural estará abierta al público durante todo el mes de abril en la sede de la Delegación, situada en el número 4 de la plaza de España de la capital del Principado, con un horario de visita diario de 10.30 a 13.30 horas.

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