La fábrica de La Vega se convertirá en la fachada de Oviedo y acogerá empresas de investigación: el concurso de ideas ya es una realidad

Rehabilitar el patrimonio, generar empleo estable a través de empresas destinadas a la investigación científica y las nuevas tecnologías y convertir el espacio en la fachada de Oviedo. El concurso de ideas para la ordenación de La Vega ya es una realidad. La junta de gobierno dio luz verde a los pliegos de contratación para lograr la incorporación de la fábrica de armas a la trama urbana, con el objetivo de que deje de ser un elemento "aislado y autónomo dentro de la ciudad", tal y como aparece recogido en dichos pliegos.

Dar una nueva vida a este conjunto de 127.932 metros cuadrados no es nada fácil. La Vega presenta una complejidad técnica debido al patrimonio industrial que alberga, compuesto por 45 edificaciones que van desde naves hasta chalés. Además, está rodeada de elementos singulares como la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, la Ruta de la Plata y el Camino de Santiago.

Uno de los objetivos del Ayuntamiento es buscar una "solución innovadora y de alta calidad" para revitalizar La Vega tras 156 años de actividad como fábrica de armas y doce años sin un uso fijo. Tan solo ha tenido usos esporádicos de renombre, como la semana de los Premios Princesa de Asturias. El recinto se convertirá en un polo empresarial, cultural, verde y de vivienda pública. Por ello, el Ayuntamiento ha ideado un concurso de ideas dividido en dos fases.

La primera será un concurso de proyectos que concluirá en el tercer trimestre del año, mientras que la segunda consistirá en la redacción de la documentación técnica para ejecutar el plan. Entre medias, habrá varios pasos. Los estudios de arquitectura —ya se han interesado empresas de renombre del ámbito nacional— presentarán sus ofertas hasta el 27 de abril. Cada candidatura se entregará de forma anónima y cada equipo elegirá un lema que representará y dará nombre al proyecto. Asimismo, se incorporará un documento con la identidad del equipo, que será custodiado hasta el final del proceso por el personal del Ayuntamiento.

La mesa de contratación tendrá un papel decisivo. La primera reunión se celebrará el 30 de abril. Durante los diferentes encuentros, seleccionará a un máximo de cinco aspirantes. Para ello, los técnicos valorarán la experiencia en urbanismo a gran escala y los reconocimientos profesionales, como premios y distinciones. Posteriormente, los elegidos deberán presentar sus propuestas en un plazo de tres meses.

Será entonces cuando entre en juego el jurado. El equipo estará formado por seis personas. La presidencia recaerá en Nacho Cuesta y actuará como secretario el director general de Urbanismo del Ayuntamiento. Como vocales se designarán tres arquitectos municipales y se sumará un experto de reconocido prestigio en el ámbito nacional, que percibirá una remuneración de 2.500 euros por su participación. En las reuniones también estará presente un técnico de la sección de Contratación del Ayuntamiento.

Este grupo se reunirá las veces que sean necesarias para elegir al ganador. Todas las deliberaciones se realizarán sin conocer la identidad de los equipos participantes. El anonimato se romperá en el momento del fallo, cuando los técnicos entreguen al jurado el documento con los datos de los ganadores.

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El Ayuntamiento prevé iniciar la segunda fase del concurso en el cuarto trimestre del año. Será entonces cuando el equipo ganador comience la redacción y tramitación de los documentos urbanísticos. El proceso se prolongará hasta comienzos de 2027. "El objetivo principal de este concurso es lograr la mejor propuesta de integración del conjunto en la ciudad, superando su condición actual de elemento aislado", destaca el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta. Además, subraya que se mejorarán los "accesos a la ciudad y se interactuará con el patrimonio histórico existente y con el patrimonio industrial del propio recinto". "El concurso ha suscitado ya el interés de estudios de indiscutido prestigio y acreditada experiencia profesional y anticipo que en fechas próximas tendremos extraordinarias noticias al respecto", concluyó.