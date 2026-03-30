Fallece en Oviedo, a los 83 años, el médico especialista en aparato digestivo José Luis Alonso
Casado con María Jesús Polledo, de la histórica librería Polledo, fue uno de los pioneros de las endoscopias en Asturias
José Luis Alonso González, médico especialista que ejerció durante décadas en la Residencia Nuestra Señora de Covadonga del viejo HUCA, falleció este lunes en Oviedo a los 83 años a causa de una enfermedad que se fue agravando en los últimos tiempos.
Hijo de un veterinario militar, nació en Melilla, desde donde se trasladó a vivir con la familia a Valladolid. Allí estudió Medicina y se convirtió en uno de los primeros MIR del país, obteniendo plaza primero en el hospital de Jove, en Gijón, y más tarde en la Residencia del Cristo.
Fue en Oviedo donde fue uno de los pioneros de las endoscopias en Asturias y conoció a su mujer, María Jesús Polledo, de la histórica librería Polledo de la calle del Peso, quien ayer recordaba al que fuera su marido como «un hombre discreto, apasionado de la ópera, y una persona educada y excelente».
La capilla ardiente está instalada en la sala número 7 del tanatorio de Los Arenales. El funeral se celebrará este miércoles, a las 13.00 horas en la iglesia de San Isidoro el Real.
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