Dos intoxicados por inhalar humo y otras tantas viviendas destrozadas en un fuego en la calle San Isidoro de Oviedo: un vecino se durmió fumando y provocó las llamas

La Policía Local y los Bomberos de Oviedo acudieron en la madrugada de este sábado a un incendio registrado en el número 4 de la calle San Isidoro que causó al menos dos intoxicados y destrozó dos viviendas. Todo apunta a que el inicio del fuego se produjo porque un hombre se durmió fumando. El incidente causó una gran alarma y un local de copas tuvo que ser evacuado por seguridad.

La emergencia se produjo poco antes de las cuatro de la madrugada. Los agentes establecieron un perímetro de seguridad debido a la gran afluencia de personas congregadas en la vía pública en ese momento. Asimismo, se habilitó una vía de acceso para facilitar la intervención de los servicios de emergencia, concretamente bomberos y servicios sanitarios.

Según las primeras comprobaciones, el origen del incendio se localizaba en la vivienda situada en la primera planta del inmueble. Al parecer, el residente se encontraba dormido mientras fumaba, lo que habría provocado el inicio del fuego.

En la vivienda situada en la segunda planta, un vecino abandonó el domicilio dejando la puerta abierta, circunstancia que facilitó la entrada de humo procedente del incendio, ocasionando importantes daños materiales en el interior de la misma.

Los residentes de ambas viviendas fueron atendidos en el lugar por una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) móvil, siendo necesario el traslado del residente de la primera planta al HUCA por intoxicación por inhalación de humo.

El vecino de la tercera planta desalojó su vivienda por sus propios medios, sin que se registraran incidencias reseñables, pudiendo volver a la misma.

Una vez extinguido el incendio, el servicio de Bomberos procedió a la ventilación del inmueble y solicitó la realización de comprobaciones periódicas ante el riesgo de posible reactivación del fuego.

La Policía Local informó a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, que confeccionó el correspondiente atestado, procediendo al precinto de la vivienda afectada en la primera planta, quedando a la espera de la inspección por parte de Policía Científica.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los clientes presentes en el establecimiento denominado “La Barrina”, se procedió al desalojo del mismo, no permitiéndose el acceso a ninguna persona durante el desarrollo de las labores de extinción del incendio.

Noticias relacionadas

La intervención finalizó finalmente a las 6.46 horas del sábado.