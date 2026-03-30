La música "revive" en el clásico "Amanece que no es poco"
Lorena Álvarez y Víctor Hevia interpretan la banda sonora original de la película de José Luis Cuerda durante su proyección en el Campoamor
Con Lorena Álvarez y Víctor Herrera poniendo música en vivo a la proyección del clásico de 1988 de José Luis Cuerda "Amanece que no es poco", en el teatro Campoamor de Oviedo, acabó ayer la 12.ª Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO).
La sesión de cine-concierto consistió en una interpretación en directo de la banda sonora de la película, a cargo de ambos músicos y sobre el escenario del Campoamor. Lorena Álvarez y Víctor Herrera reprodujeron la música original mientras el largometraje avanzaba en la gran pantalla.
El formato no es nuevo en SACO. Al contrario, se trata de una de las líneas de trabajo que el festival ha explorado más a menudo para conectar el cine con otras disciplinas artísticas y ofrecer una experiencia original a los espectadores. Las sesiones suelen estar, como ocurrió ayer, muy concurridas de público
Desde el 20 de marzo SACO ha ofrecido decenas de actividades en distintos escenarios. Además del Campoamor, la programación de este año se extendió por el Filarmónica, al Museo de Bellas Artes de Asturias, la Universidad de Oviedo y el Cibercentro de La Lila.
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