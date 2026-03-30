Dos de las obras impulsadas por el Principado en sedes regionales para ahorrar energía tendrán tres meses de prórroga

El Principado dispone de tres meses más para concluir las obras de mejora de la eficiencia energética emprendidas en la sede de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, en la plaza de España, y del edificio que alberga el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y la Escuela Oficial de Idiomas, en el barrio del Cristo. A estas dos actuaciones ejecutadas en Oviedo se une la rehabilitación de la sede judicial de Cangas del Narcea, que está también en marcha.

Son obras incluidas en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), financiadas en su mayor parte por el Plan de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea (UE), cuya fecha máxima de finalización inicial era el 31 de marzo. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Principado han acordado, a petición de la administración regional, ampliar el plazo para su conclusión. La nueva fecha fijada para las obras de la segunda fase del plan es el próximo 30 de junio.

El Gobierno regional alude a «circunstancias sobrevenidas» para «solicitar la modificación del plazo inicial previsto». Este cambio en el convenio suscrito entre las dos administraciones el 29 de diciembre de 2021 ya ha sido incorporado.

Todas estas obras tienen como objetivo reducir la factura eléctrica más del 30% en edificios públicos propiedad del Principado. La prórroga afecta a las actuaciones de la segunda fase. En ella se enmarcan también las ya finalizadas en la sede de la Consejería de Hacienda, ubicada en la calle Hermanos Menéndez Pidal, y el Palacio de Justicia. En la primera fase se incluyó la mejora de la eficiencia energética en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (Easmu), en Llamaquique. Las cinco obras en edificios de Oviedo propiedad de la administración regional que fueron incluidas en el Pirep suman nueve millones de euros, una inversión rebajada a 6,5 millones en las cinco adjudicaciones.

Siete meses

La última de las obras iniciadas del plan para reducir la factura energética es la que se acomete en la sede de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. Los trabajos fueron adjudicados en noviembre del pasado año por un importe de 310.367 euros. El plazo fijado para abordar la actuación es de siete meses. La Consejería de Hacienda y Fondos Europeos gestiona el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

En la plaza de España también se ejecutan obras de mejora de la eficiencia energética en la sede central de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Otro edificio dependiente de la administración estatal esta siendo sometido a un amplio plan de rehabilitación. Es el edificio de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias, en el que se invierten 14,17 millones de euros.