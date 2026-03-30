El Principado urge a la Seguridad Social le demolición de la antigua Residencia del viejo HUCA: "El Estado tiene una responsabilidad muy grande con el edificio más grande del conjunto"

Las relaciones entre el Principado y el Estado son cada vez más tensas, a pesar de que ambas instituciones están lideradas por el PSOE. Por un lado, el Ejecutivo regional plantea demandar al Ministerio de Óscar Puente por el peaje del Huerna. Por otro, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) no se hace cargo de la antigua Residencia de Nuestra Señora de Covadonga del viejo HUCA.Se trata del edificio más grande del conjunto ubicado entre los barrios de El Cristo y Buenavista, con una superficie de 59.000 metros cuadrados, y es el único inmueble para el que todavía no hay planes conocidos, más allá de que está abocado al derribo. Su demolición podría costar entre ocho y diez millones de euros, una cifra que condiciona cualquier acuerdo.

Es por ello que el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, pidió este lunes a la cartera de Elma Saiz que empiece a asumir sus responsabilidades: "La Tesorería tiene que ser consciente de que tiene una responsabilidad muy grande respecto a este edificio y lo que pedimos es su implicación". Estas palabras suponen un giro respecto a la intervención que el consejero realizó hace dos semanas en la Junta General del Principado.

Por aquel entonces, anunció que el "gran acuerdo" con el Estado se cerrará "pronto". Ahora, lo que el miembro del Principado reclama es que participe en la redacción del plan especial, que acaba de salir a licitación, para evitar que la parcela de la antigua residencia se convierta en un “agujero negro” en el futuro de los terrenos.

"Nuestro Ejecutivo tomó ya la decisión de derribar los edificios de su propiedad que no tendrán una segunda vida por el daño social que estaban provocando en la zona y pedimos al resto de partes implicadas que dejen a un lado el regate corto y no intenten obtener réditos políticos, porque el problema es lo suficientemente grande para Oviedo como para que nos remanguemos, busquemos soluciones y dejemos el ruido", añadió Peláez.

Peláez también incluye al Ayuntamiento en la ecuación. Los reproches lanzados este fin de semana por el alcalde, Alfredo Canteli, y respondidos por el Principado han llevado al portavoz a pedir "colaboración leal para desbloquear y solucionar problemas", como hizo el Principado de Asturias con el convenio de La Vega o como hacen en otras partes.

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Mientras tanto, los derribos de los edificios propiedad del Principado siguen paralizados. "Estamos trabajando para que se reinicien lo antes posible una vez que se traslade el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, pero queremos dar absoluta tranquilidad porque hay un contrato que está en marcha". Además, resaltó que la nueva sede de Llanera ya está en obras.