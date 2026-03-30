La profesora Laura Fernández Valdés, distinguida con el premio "Ponteína del año 2025"
La catedrática de español en el Instituto André Maurois de Normandía recibirá el galardón el 18 de abril en la sede de la peña Ponteo
La profesora y escritora ovetense Laura Fernández Valdés ha sido distinguida con el premio “Ponteína del año 2025”. El galardón, que concede desde el año 1989 la Peña Deportiva y Cultural Ponteo, de San Claudio, recae en esta edición en la docente, que se licenció en Traducción e Interpretación por la Universidad de Valladolid y cursó el Máster en Literatura Española por la West Virginia University (EE UU). El acto de entrega del galardón se celebrará el sábado 18 de abril, a las 18 horas, en la sede social de la peña, en Ponteo.
Laura Fernández Valdés reside, desde hace diez años en Francia, donde trabaja como catedrática de español en el Instituto André Maurois, en Normandía. También imparte clases de creación literaria en la Universidad de Rouen.
La profesora ovetense fue galardonada en 2009 con el primer premio de poesía en el XIV Concurso de Creación Joven de Soria por su obra “Mis dos vidas”. En 2017 publicó su primer poemario en solitario, “Son-ver-sos”, que fue llevado al teatro bajo la dirección de Luis Araújo.
Fernández Valdés ejerció de directora de diversos videopoemas de su obra, uno de los cuales fue seleccionado en el Festival de Cine de Gijón en 2019. Un año después publicó su segundo poemario, titulado “Diosas habitándo(me)”. En 2025 se presentó “Cómo llamarte”. Sus versos, destacan los promotores del premio, “han aparecido en numerosas revistas de poesía, entre ellas Almiar, Fábula, Canibaal, Letralia, Monolito y Ocultalit”.
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