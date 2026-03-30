Una prueba deportiva en un emblema natural de Oviedo reunirá a 1.000 atletas de todo el país el 12 de abril

El Naranco, el totémico monte oventese, se prepara para una jornada deportiva histórica el próximo 12 de abril. La tercera edición del Trail del Prerrománico reunirá a 1.000 atletas en un entorno que fusiona deporte, naturaleza y el incalculable valor del patrimonio asturiano. La prueba fue presentada la mañana de este lunes por la concejala de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez, junto al director técnico David Rodríguez y el organizador Nacho Pérez, han desvelado los detalles de una cita que ya es referencia regional.

La principal novedad de este año es la ampliación del programa deportivo, que por primera vez contará con tres distancias diferenciadas. A los recorridos ya consolidados de 22 kilómetros y 13,7 kilómetros, se suma una nueva modalidad de 8 kilómetros con 400 metros de desnivel positivo. Según Rodríguez, esta última distancia es ideal para quienes desean iniciarse en el Trail Running. Además, la prueba se celebrará de manera paralela con el Campeonato de España, lo que eleva el nivel competitivo y el prestigio del evento en el calendario nacional.

Debido a las obras de la nueva pista de atletismo cubierta en Prados de la Fuente, la organización ha trasladado la zona de salida y meta al colegio Loyola. Este cambio logístico no mermará el atractivo de una carrera que agota sus dorsales; a día de hoy, apenas quedan sesenta plazas disponibles para alcanzar el límite de mil participantes. Aunque el 85% de los corredores son asturianos, la prueba atrae cada vez a más deportistas de Madrid, Valencia y comunidades limítrofes, consolidando a Oviedo como Ciudad Europea del Deporte.

Conchita Méndez destacó que el Naranco «es un legado único y un tesoro cultural que este evento permite poner en valor». La edil subrayó el compromiso municipal por fomentar el ejercicio físico como herramienta de cohesión y salud, siempre bajo el máximo respeto por el medio ambiente.

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Por su parte, Nacho Pérez calificó de «lujo» organizar una competición que transcurre entre monumentos tan especiales. El éxito de convocatoria, con casi un millar de inscritos en solo tres ediciones, confirma que el Trail del Prerrománico ha logrado equilibrar la exigencia deportiva con la promoción turística de los paisajes ovetenses, mientras que David Rodríguez animó a descubrir el Naranco como un enclave excepcional para practicar deporte «a escasa distancia del centro de Oviedo». La próxima semana se presentarán oficialmente los detalles técnicos del Campeonato de España que acompañará a esta gran fiesta del atletismo de montaña. n