El PSOE solicita incluir un carril bici en el proyecto de la acera que unirá Buenavista con La Pixarra

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo solicitó este lunes incluir un carril bici en el proyecto de construcción de una acera entre el alto de Buenavista y el complejo deportivo de La Pixarra. La formación valoró positivamente la creación de esta nueva conexión peatonal de aproximadamente dos kilómetros, además, defendió que añadir esta vía para bicicletas garantizaría una movilidad "segura" y "sostenible".

Los socialistas señalaron que, de no contar con un carril bici, este proyecto tendrá un punto de partida incompleto. "El equipo de gobierno tiene tendencia a hacer las cosas a medias en materia de movilidad, como en las obras de la Ronda Sur o entre la glorieta de Santuyano y La Faba, donde no incluyó en los proyectos carriles bici y los está añadiendo sobre la marcha", recordó el edil Juan Álvarez, con la esperanza de que ese escenario no se vuelva a repetir.

El PSOE apuntó que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) ya recoge la necesidad de implantar una red de carriles bici segregados que refuerce la seguridad percibida por la ciudadanía y consideran "prioritario" actuar en la conexión con el equipamiento deportivo de La Pixarra. "Es un itinerario idóneo para incorporar este tipo de infraestructura. Se trata de un tramo en el que, además de dar servicio a los jóvenes deportistas usuarios, arrancan varias rutas muy populares entre los aficionados al ciclismo de carretera", recalcó Álvarez.

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Asimismo, los socialistas trasladan al equipo de gobierno la conveniencia de corregir deficiencias en actuaciones en marcha, como la conexión ciclista entre la glorieta de Santuyano y la zona de la Cruz Roja. Como solución, plantean medidas de bajo coste basadas en adaptar el recorrido a pasos de peatones ya existentes y reforzar la señalización en los tramos compartidos. "El objetivo es claro: no repetir errores y planificar desde el inicio infraestructuras completas que respondan a las necesidades reales de movilidad de la ciudadanía", concluyó Álvarez.