Rocío Márquez, profesora de la Universidad de los Andes, sobre Venezuela: "Una transición no se mide por palabras"
La doctora en Ciencias Humanas reclama "transformaciones operativas" en su país, atención a lo concreto y escucha a los ciudadanos
E. F. -p.
Rocío Márquez Romero, doctora en Ciencias Humanas y profesora de pregrado y postgrado de la Universidad de los Andes, Venezuela, presentó el pasado sábado una de las ponencias de los 33.º Encuentros de Filosofía de la Fundacion Gusrtavo Bueno, titulada "Imperio, Estado y Venezuela: contra la hipostatización de las ideas políticas", en la que abogó por aplicar el análisis geopolítico a la situación sociopolítica venezolana sin obviar la realidad concreta en la que viven sus ciudadanos.
Rocío Márquez reflexionó sobre la situación del país tras la intervención de los Estados Unidos y el secuestro y detención del presidente Maduro. Declarar que un país "está en transición", advirtió. "No significa nada si no se puede mostrar qué ha cambiado efectivamente en la estructura del poder. No basta con el relevo de actores ni con la modificación retórica del discurso oficial. Una transición no se mide por palabras, sino por transformaciones operativas", argumentó.
"Venezuela es una realidad que exige responsabilidad intelectual", declaró la profesora, que, además, reclamó atención a lo concreto y escucha.
"Muchas críticas externas a lo que sucede en Venezuela utilizan la Idea de ‘imperio’ como explicación total, desde la comodidad", añadió, y "cuando eso ocurre, el análisis se transforma en una manera de moralismo a distancia: un discurso que ordena el mundo, pero no toca el suelo donde la gente vive y paga costos reales".
"El análisis filosófico no sustituye la acción política, pero puede evitar errores conceptuales que, en política, suelen pagar más caro quienes menos responsabilidad tienen en los asuntos del poder", anotó en otro momento de su intervención, que acabó con un coloquio.
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