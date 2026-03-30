La tienda al estilo Londres, donde «el disco te encuentra a tí»

Nació como tienda física de vinilos hace casi veinte años, en la calle Padre Suárez, como heredera de otra anterior, RPM, pero encontró su espacio natural en el corazón del polígono de Otero hace ahora una década, por consejo de un sello underground, conocido de aquella como Discos Humeantes, ahora Humo Internacional. «La anterior tienda se nos quedó pequeña y nos comentaron que podía ser una buena idea hacer un poco de piña con Lata de Zinc que programaba actuaciones en directo», cuenta Alberto Izquierdo del momento que marcó el punto de inflexión de Discos Alta Fidelidad.

Un local más grande en una zona muy conocida, porque Alberto Izquierdo creció en una de los torres de Otero, con un potencial artístico al que se ha incorporado la Sala Gong y del que ya formaban parte Lata de Zinc y los locales de ensayos del Ayuntamiento, bautizados como Pedro Bastarrica. Mucho viento a favor como para no aprovecharlo. Así que Alberto Izquierdo volvió a contactar con Antonio Menéndez, quien había tenido RPM en los años noventa, para formar sociedad. «Nos convenció sobre todo el local y la ubicación; al principio lo compartimos con Pablo Humo, que fue quien nos ofreció venir y tuvo su sello aquí un año, pero lo que son las cosas, él marchó para el que teníamos en Padre Suárez y nosotros estamos aquí, encantados de la vida», comentan Izquierdo y Menéndez. «Una sinergia, sin plan previo», afirman.

Un doble «revival»

Un doble «revival», para el barrio y para el vinilo. Por partes. El disco pasó del más absoluto de los abandonos a ser tendencia. «En la década de los noventa la gente tiraba, literalmente, los vinilos, parecía que el disco iba a morir o que quedaría como los de pizarra para las antiguas gramolas, pero se dio la vuelta a la tortilla y ahora el formato que se vende es el vinilo», asegura AntonioMenéndez. Su socio vio «el auge y caída del centro comercial de Otero; aquí había una droguería, un supermercado grande, pero en la década de los noventa se desmoronó todo», relata AlbertoIzquierdo, que guarda en su retina imágenes de mucho tiempo atrás como, por ejemplo, «cuando mi hermano bajó esquiando por una ronda sur totalmente nevada».

La estructura del bajo es uno de los atractivos de la singular tienda de vinilos. «Es muy parecida a las que hay de discos en los barrios de Londres, de un solo piso, es muy peculiar y además con esta luminosidad, al entrar luz por las dos entradas», destacan los responsables de Discos Alta Fidelidad, que ven en el emplazamiento otro punto a favor: «Aunque es un barrio, está a cinco minutos de la Plaza del Ayuntamiento, el centro de Oviedo. Estamos muy bien comunicados con la ronda sur y, por ejemplo, viene mucha gente de Gijón a los que le resulta muy cómodo entrar a aquí en Otero. Al mismo tiempo te evitas la vorágine del centro, aquí vienes más calmado y más reposado».

La web, en pandemia

Tiempo de pasos adelante y de cambios en un mundo, el de la música, sometido a gran metamorfosis en los últimos treinta, cuarenta años. «Fuimos evolucionando porque el mercado de vinilos fue creciendo; aunque yo había empezado vendiendo coleccionismo, luego incorporamos la venta de discos nuevos y de segunda mano. Compramos y vendemos discos y a partir de la pandemia hicimos nuestra página web. Hasta entonces siempre habíamos vendido en tiendas físicas o en internet pero en portales externos; cuando la pandemia hicimos nuestra propia web y dimos una serie de opciones para que la gente de Asturias pudiera tener una recogida en el local», detalla Izquierdo. Una propuesta diferencial, recalcan ambos: «Al final pensamos que es bueno pisar la calle, entrar en un local, vernos las caras, hablar de música, aprender unos de otros. Y claro, todo eso con la venta on line no pasa, solo se da algo así en la tienda. Es muy distinto: en on line, compras un disco, pero en la tienda el disco te encuentra a ti», subraya Menéndez, que abunda en las diferencias. «En la tienda sucede mucho que al final te llevas un disco que no esperabas encontrar ni comprar, pero al verlo te recuerda a veinte años atrás; aquí hay una relación que en la compra on line es mucho más difícil, es otra historia», añade.

No obstante, Alberto Izquierdo advierte que «hoy en día una tienda de discos sin estar en internet, sinceramente, no la veo». Con la presencia en la red «te abres al mundo», corrobora Antonio Menéndez: «Yo ahora mismo estoy haciendo un paquete para Alemania», revela. Visión global, con las redes sociales como herramientas, pero sin olvidar lo local: «Promocionamos mucho a los grupos asturianos, que pasan todos por aquí». Y muchos clientes que compran y hacen pedidos por la red acaban de turismo en Oviedo para conocer la tienda física, in situ. «Cuando llegan a la tienda se asustan porque es muy grande. Pocas tiendas habrá en España, que no sean de grandes cadenas, de este tamaño», concluyen los socios de Discos Alta Fidelidad.

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Cuenta atrás para el Record Store Day del 18 de abril

La tienda del centro comercial de Otero ya está en la cuenta atrás del Record Store Day, la fiesta mundial de las tiendas de discos, el 18 de abril. «Es un día muy prestoso para interactuar con aficionados a la música», destacan Menéndez e Izquierdo. Este año sale una caja de Springsteen «que solo vamos a tener las tiendas», habrá una actuación del grupo Presa y Dj´s.