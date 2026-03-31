El antiguo consultorio de La Manjoya reabrirá antes de finalice la legislatura, nueve años después de su cierre

El antiguo consultorio de La Manjoya recibirá pacientes de nuevo antes de finalice la legislatura, para la que queda poco más de un año. Ese es el plazo que fijó la consejera de Salud, Conchita Saavedra, para que se retome la actividad asistencial en el edificio, que fue clausurado ocho años atrás por el estado de semirruina de la construcción. Así lo aseguró en la presentación del proyecto de recuperación del inmueble, que consta de dos plantas y una superficie construida de 424 metros cuadrados. La actuación, que será licitada en breve, costará 502.209 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

A este contrato se unirá otro para el equipamiento del centro de salud, que no ha sido cuantificado aún. El edificio se transformará en “un equipamiento moderno, funcional y confortable, que garantizará la accesibilidad y estará adaptado a las necesidades actuales de pacientes y profesionales”. Desde 2018 los vecinos de La Manjoya son atendidos en una instalación provisional. Si se cumplen los plazos previstos nueve años después reabrirá el antiguo consultorio.

El proyecto rehabilitará las dos plantas, tras el trabajo previo realizado por el Ayuntamiento de Oviedo en la edificación, pero la actividad asistencial se centrará solo en la baja. El piso superior, afirmó Saavedra, “quedará preparado, aunque sin tabicar” pensando en que el crecimiento demográfico del barrio que haga necesario la ampliación de las consultas. Se podrían reproducir en esa planta la estructura de consultas del piso inferior, y reforzar así la capacidad del consultorio cuando sea necesario. “Dejamos un consultorio de futuro también para el futuro de esta zona”, señaló la Consejera.

En la planta baja se ubicarán tres consultas: medicina, enfermería y polivalente; además de una amplia sala de espera. Este nivel se completará con accesos, aseo público adaptado para personas con discapacidad y ostomizadas, servicios para el personal, almacén, un pequeño office y un cuarto de limpieza.

Cerrado en 2018

Destacó Saavedra que con esta actuación el centro sanitario de La Manjoya se convertirá en un espacio más accesible, luminoso y eficiente, con el que se refuerza la atención y se mejora el bienestar y confortabilidad de las personas usuarias. Tras el cierre del edificio en 2018 el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo acordaron que este último rehabilitaría el exterior del edificio y lo cedería posteriormente al Ejecutivo autonómico para su redistribución y adecuación a las necesidades de la actividad sanitaria.

Los trabajos de rehabilitación del edificio salieron a licitación por 415.863 euros en otoño de 2021, pero fueron declarados desiertos. En abril de 2023 el Ayuntamiento volvió a sacar los trabajos a licitación, con un proyecto más ambicioso, por 737.235 euros, más de un 77 por ciento por encima del precio inicial y con un plazo de ejecución de seis meses.

Después de varias demoras, la empresa Sardalla concluyó los trabajos en junio del año pasado. El edificio tenía que ser cedido al Principado y el Ayuntamiento recepcionó las obras. Pero, explica el Principado, “los técnicos detectaron defectos en la obra”. Luego se tuvo que determinar si el problema tenía que ser solucionado por los proyectistas o por la contrata que ejecutó la obra.

Una vez ejecutados los trabajos el edificio quedó a disposición del Principado. El Consejo de Gobierno aceptó la cesión del edificio el pasado 26 de enero, un acuerdo que se publicó en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) del 6 de febrero. La consejera de Salud estuvo acompañada en la visita por el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, la concejala Lourdes García y el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza.