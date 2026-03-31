Aviso a los clientes asturianos de Alimerka en Oviedo: el establecimiento de su centro comercial "permanecerá cerrado debido al cierre del propio centro"

Ya estamos en 'plena Semana Santa y el próximo Jueves Santo y Viernes Santo son festivos nacionales. Muchos aprovecharán estos días para alargar el fin de semana y desconectar dela rutina del día a día y del trabajo.

Con motivo de este festivo marcado en el calendario, los supermercados modifican sus horarios de apertura y cierre de acuerdo a estos días especiales en el calendario. Uno de ellos es Alimerka, que ha querido informar a sus clientes de los cambios que se van a producir tanto en la hora de apertura, como de cierre esta semana.

"La cadena de supermercados Alimerka informa de los horarios especiales de apertura de sus tiendas en Asturias, Castilla y León y A Mariña, así como del nuevo establecimiento AMKash, con motivo de la Semana Santa". De esta manera, el 2 de abril, Jueves Santo, "las tiendas Alimerka y AMKash (Asturias) abrirán de 9:00 a 15:00 horas, por lo que por la tarde de ese día permanecerá cerrado. Como excepción, el supermercado Alimerka del Centro Cívico de Oviedo permanecerá cerrado debido al cierre del propio centro comercial".

El Viernes Santo (3 de abril), "todos los establecimientos permanecerán cerrados" y el sábado 4 de abril, "la red de supermercados retomará su actividad en horario habitual, de 9:00 a 21:30 horas".

Contratación "histórica" y nuevas mejoras laborales en Alimerka

Contratación "histórica" y nuevas mejoras laborales en Alimerka. La cadena de supermercados asturiana ha anunciado este lunes que ampliará su plantilla con el fichaje y la formación de más de 500 profesionales, mediante una inversión de más de 13 millones de euros. El proceso ya está en marcha y en las últimas semanas se han incorporado a sus tiendas unas 300 personas con contratos indefinidos, con un plan de formación, que afecta especialmente a las secciones de pescadería y carnicería.

Asimismo, Alimerka compensará a la plantilla actual reduciendo su jornada durante 2026, una medida con la que la compañía quiere reforzar "su apuesta por la conciliación y la mejora continua de las condiciones laborales de su equipo". Bajo ese mismo objetivo, los trabajadores también tendrán a partir de ahora ocho días más de descanso anual. Estos avances se suman a la implantación pionera en España, hace casi un año, de la jornada de 37,5 horas y del descanso semanal de dos días. Además, desde el pasado mes de enero la plantilla se ha beneficiado de una subida salarial que ha supuesto una inversión de más de 3 millones de euros.

"Todas estas mejoras evidencian el firme compromiso de la compañía con el desarrollo profesional de su equipo, la retención del talento y la consolidación de un capital humano esencial para seguir ofreciendo un servicio cercano, competitivo y acorde a las expectativas de sus clientes", dicen desde Alimerka.