El Campoamor estrena la versión flamenca de la Pasión de Félix Grande

El Festival de Danza Oviedo 2026 estrena este miércoles, 1 de abril, a las 19.30 horas en el teatro Campoamor, dentro de su programación paralela "Off Danza" y fuera de abono, el musical flamenco "La Pasión", escrito en 2010 por el poeta y flamencólogo extremeño Félix Grande, fallecido en 2014.

El espectáculo, una producción asturiana de Hemisphere que recorrerá teatros de España, Europa y Estados Unidos, fue escrito para una película del director madrileño Emilio Ruiz Barrachina. La obra de Félix Grande se presenta ahora, sobre los escenarios, como un compendio de "lirismo y religiosidad popular, articulada a través del cante jondo y la palabra poética".

Ruiz Barrachina dirige el espectáculo musical, una reinterpretación flamenca de los últimos momentos de vida de Jesús como "ser profundamente humano, expuesto al sufrimiento, la duda y el amor imposible".

Félix Grande puso como condición, desde el origen del proyecto, que el cantaor Paco del Pozo, "de voz profunda y expresiva, ganador de la Lámpara Minera", pusiera la voz al protagonista de "La Pasión".

El baile, fundamental en este musical flamenco, ha corrido a cargo de Daniel Caballero e Illeana Gómez, en la dirección coreográfica. A la guitarra estará José Almarcha y el narrador es el actor Valentín Paredes.

La producción, con su montaje escénico, está concebida como un homenaje al legado literario y flamenco de Félix Grande.

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Las localidades para el espectáculo están disponibles, en los canales de venta habituales –taquillas del teatro Campoamor y online– al precio de 40 euros (patio de butacas, platea y entresuelo), 30 (principal) y 25 (anfiteatro y general).