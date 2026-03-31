David Uclés, frente a su escritor favorito (en el Auditorio de Oviedo) en vísperas de su anunciada retirada

David Uclés (Úbeda, Jaén, 1990), consagrado como escritor y como fenómeno editorial, primero con el apabullante éxito entre los lectores de su novela "La península de las casas vacías", su personal relato de la Guerra Civil española escrito a partir de las historias que su abuelo le contaba y con el filtro del realismo mágico, y luego, ya convertido en figura mediática, con un carisma muy particular y enredado en alguna polémica que otra, como ganador del premio Nadal de 2026, con "La ciudad de las luces muertas", con una Barcelona donde se dan cita los fantasmas de su pasado, presente y futuro, llega mañana, a las 19.00 horas, a Oviedo de la mano del Club LA NUEVA ESPAÑA, Librería Matadero Uno y Tribuna Ciudadana. David Uclés se sentará a conversar con el allerano Fulgencio Argüelles, nada menos que su escritor vivo favorito; el otro, ya muerto, es José Saramago.

Lo de ambos escritores, el del sur y el del norte, es mutua admiración. David Uclés ha reconocido a Fulgencio Arguelles como poseedor de un verdadero amor a la literatura, ha alabado su capacidad para recrear los días de infancia como nadie y se ha referido a él como a un arqueólogo de la memoria. Fulgencio Argüelles ha elogiado la inteligencia y la imaginación, ambas desbordantes, de David Uclés.

No es la única ligazón de David Uclés con Asturias. Ha visitado la comunidad en varias ocasiones, para presentar y comentar sus novelas. En noviembre del año pasado charló en el Centro Niemeyer de Avilés, en un encuentro memorable por lo distendido y lo improvisado, con el músico Rodrigo Cuevas. En aquella ocasión David Uclés, el primer invitado confirmado del Festival Celsius 232 en 2026, le prometió a su interlocutor que, para cuando se celebrara habría completado la edición en asturiano de "La península de las casas vacías", que en 2025 se había alzado con el Kelvin 505, un premio que otorga ese certamen literario.

El pasado otoño David Uclés llegó a Asturias y se alojó en Gijón. Venía a trabajar en los proyectos que se traía entre manos, alojado en la Residencia Lliteraria Xixón.

En la entrevista a David Uclés que LA NUEVA ESPAÑA publicó el 25 de marzo, con la vista puesta ya en el acto que mañana protagonizará en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, aseguraba que no le preocupa la opinión que sus lectores tienen de él. "Sí me preocupa, y trabajo por ello, la visión que tiene el público de mis novelas. Yo pasaré, los libros quedarán y esa es mi fijación", argumentaba.

"Más que incomodar al lector, me preocupa emocionarlo, ponerle en la piel de otros personajes, provocarle una diatriba personal respecto a un tema, removerlo… Eso sí, pero no únicamente mediante la incomodidad, también mediante la reflexión apaciguada", se confesaba en aquella entrevista.

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David Uclés anunció hace un par de días su retirada temporal, por un año y medio o un par de años. Cansado de tanta exposición mediática y sin tiempo de vivir, planea instalarse en un país extranjero, quizás centroeuropeo, cambiar de aspecto e inventarse una personalidad. Quizá solo fuera una broma, quizá se lo tome como un experimento literario. En cualquier caso, la de mañana, conversando con su escritor favorito, podría ser una de las últimas oportunidades de escucharlo, al menos durante una larga temporada.