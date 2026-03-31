"La guerra no puede vencer a la paz", claman los poetas asturianos reunidos en el Club
«Nos quedamos sin palabras y las recuperamos para sostener lo que nos queda de la historia», asegura Lauren García, coordinador de «Paz de puño y letra»
«La guerra no puede vencer a la paz». Ese fue el grito unánime de los poetas asturianos reunidos en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en un encuentro en torno al libro «Paz de puño y letra», el nuevo proyecto de la editorial Más Madera, que reune a 37 autores, en defensa de la paz. La cita, que combinó reflexión, compromiso y lectura poética, se convirtió en un espacio de resistencia cultural donde la palabra fue entendida como herramienta de memoria y dignidad. El acto contó con la intervención de Lauren García, periodista, poeta y coordinador del proyecto, acompañado por la escritora y activista Virginia Gil Torrijos y la filósofa Vicenta Acebal, vinculada a Amnistía Internacional.
La realidad superó las previsiones
Los tres ofrecieron distintas perspectivas sobre el origen y la necesidad de esta obra, con prólogo del abogado y activista Gonzalo Olmos, que nace en un contexto marcado por el recrudecimiento de conflictos armados en distintas partes del mundo. Lauren García explicó que la idea del libro surgió ante el temor de un nuevo ciclo bélico global, con la invasión de Ucrania. A medida que el proyecto avanzaba, la realidad superó cualquier previsión: la guerra en Gaza, junto a otros conflictos abiertos, intensificó la urgencia del mensaje. «Nos quedamos sin palabras y tuvimos que recuperarlas para intentar sostener lo poco que queda de la historia», afirmó. Vicenta Acebal recordó las guerras olvidadas, como la contienda civil en Sudán, la violencia en la antigua Birmania, la devastadora situación en la República Democrática del Congo o la inestabilidad en el Sahel. «La guerra es el caldo de cultivo perfecto para las violaciones sistemáticas de los derechos humanos», subrayó, a la vez que añadió cómo estos contextos generan dinámicas de deshumanización que permiten justificar la barbarie. La sesión culminó con la lectura de poemas por parte de algunos de los autores participantes, entre ellos Patricia Bernardo, Manolo, Abad, Sara Bárcenas y Natalia Menéndez
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia para que lleves la v-25 por Semana Santa y la entrada en ciudad
- Multado con 100 euros el conductor de un coche híbrido por parar a repostar gasolina, que dispara su precio en Semana Santa, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia estos días
- Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil vigila con lupa que lleves la v-19 actualizada en Semana Santa y por autovía
- Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
- Aidós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia los conductores que no llevan la v-13 en Semana Santa por carretera o ciudad
- Alimerka confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
- Mercadona confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde