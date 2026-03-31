Ya hay sentencia por el tiroteo de La Florida: imponen dos años a uno de los policías por lesiones psíquicas, cuando llegaron a acusarlo de homicidio
La magistrada María Luisa Llaneza emite un voto particular, en línea con la Fiscalía y la defensa, en la que considera que no hay delito
Ya hay sentencia por el tiroteo de La Florida: imponen dos años al policía que efectuó los disparos cuando casi le atropellan, al que condenan por lesiones psíquicas, cuando llegaron a acusarlo hasta de homicidio imprudente en grado de tentativa, un delito inexistente. Al otro policía lo absuelven, y también al Ayuntamiento. Eso sí, concenden 3.800 euros al conductor que se dio a la fuga y 7.500 a su acompañante, una magra cantidad si se tiene en cuenta que pedían 55.000 euros. La sentencia viene con voto particular, el de la magistrada que fue designada inicialmente como ponente. Era partidaria de absolver a los agentes, pero las otras dos juezas de la sección segunda de la Audiencia, que ejercen en Gijón, aunqiue fueron designadas exprofeso para este juicio, se mostraron favorables a condenar.
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