Herido grave un peatón tras sufrir un atropello en un paso de cebra de Oviedo

Un hombre de 60 años fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias tras sufrir un atropello pasadas las dos de la tarde de este martes en la avenida de Atenas, en Teatinos. Fuentes de la investigación apuntan a que el atropello tuvo lugar en un paso de cebra de las inmediaciones del aparcamiento del centro comercial Los Prados.

El impacto contra el peatón lo desplazó unos metros, sufriendo golpes de consideración que en una primera valoración médica apuntaba a la rotura de varios huesos. Tras el traslado del herido varios agentes de la Policía Local realizaron mediciones y recabaron testimonios de cara a la elaboración del correspondiente atestado.

Asimismo se procedió a regular el tráfico en la zona durante varios minutos para facilitar las labores de asistencia sanitaria y la inspección ocular del lugar. Testigos presenciales indicaron que el vehículo circulaba a velocidad moderada, aunque no pudieron precisar si el conductor respetó completamente la señalización existente en el punto del siniestro.

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La víctima permaneció consciente en todo momento, siendo atendida inicialmente por personal de emergencias antes de su evacuación al centro hospitalario, donde quedó ingresada para observación y pruebas complementarias. La Policía Local continúa investigando las circunstancias exactas del suceso y no se descartan nuevas diligencias en los próximos días para esclarecer responsabilidades y determinar posibles infracciones de tráfico.