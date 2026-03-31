Indignación en Oviedo por el robo de la placa dedicada a un histórico organizador de fiestas ya fallecido

Los vecinos de Colloto mostraron este martes su indignación ante lo que consideran el robo más injusto de la historia de la localidad. La desaparición de la placa dedicada a Avelino Fernández Álvarez, «El Rilu», ha generado un profundo malestar entre residentes y allegados, que no comprenden cómo alguien pudo llevarse un símbolo tan querido. El homenaje recordaba al histórico promotor de las fiestas del Cristo y San Antonio, fallecido en 2019 a los 74 años, cuya labor dejó una huella imborrable en el pueblo.

La placa, de bronce, había sido colocada por el Ayuntamiento en un monolito situado en el pequeño parque situado cerca de la iglesia vieja, convirtiéndose en un punto de recuerdo y respeto. Sin embargo, desde hace unos días, el monolito aparece completamente desnudo, algo que ha causado tristeza e indignación a partes iguales entre los vecinos.

«Ojalá alguien haya visto a los ladrones, den alguna pista y los pillen para que paguen», señala una vecina visiblemente enfadada, que asegura que la última vez que la vieron fue la noche del martes de la pasada semana. La pérdida ha reavivado el sentimiento de comunidad y la defensa del patrimonio ­local.

Fue el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien encabezó la inauguración de la placa el 31 de mayo de 2022, en un acto que muchos consideraron un reconocimiento justo y necesario para un hombre para el que Colloto «fue todo».

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Además, reclaman vigilancia y medidas urgentes para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el futuro cercano.