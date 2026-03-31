Investigan a un kamikaze de 54 años por circular en sentido contrario tres kilómetros en la autovía Oviedo-La Espina
La Guardia Civil intercepta a un ovetense de 54 años en los accesos a la capital tras las llamadas de alerta de varios conductores ● El investigado ya contaba con antecedentes por delitos viales similares
Pudo ser una tragedia, pero se quedó en un susto mayúsculo y una investigación judicial abierta. Un hombre de 54 años, vecino de Oviedo, se enfrenta a graves penas de prisión tras protagonizar un episodio de conducción temeraria en los accesos a la capital asturiana. El individuo recorrió tres kilómetros en sentido contrario por la Autovía A-63 (Oviedo-La Espina) bajo los efectos de sustancias estupefacientes.
Los hechos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, se desencadenaron a las seis de la mañana del pasado 2 de marzo. El Centro Operativo de Tráfico (COTA) comenzó a recibir una cascada de llamadas de conductores aterrorizados que se cruzaban con un vehículo que circulaba hacia La Espina por los carriles que deberían conducir a Oviedo. El infractor había accedido a la vía en el kilómetro 4, en las proximidades de la ciudad.
Positivo en el test de drogas
Una patrulla de vigilancia del Destacamento de Tráfico de Oviedo logró interceptar el vehículo antes de que se produjera una colisión. Al identificar al conductor, los agentes detectaron de inmediato signos evidentes de que no se encontraba en condiciones óptimas para ponerse al volante. Aunque la prueba de alcoholemia dio resultado negativo, el test de saliva confirmó el consumo de cocaína, extremo que fue ratificado posteriormente por el laboratorio de referencia.
La investigación, liderada por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) y el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS), ha revelado que el conductor es un "viejo conocido" del Sector de Tráfico, ya que había sido investigado anteriormente por hechos casi idénticos relacionados con el consumo de drogas.
Cárcel y retirada de carné
El hombre está ahora a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo. Se le imputan dos delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria y conducir bajo la influencia de drogas.
El código penal español es severo ante este tipo de conductas que ponen en jaque la vida ajena. Por la conducción temeraria, el investigado podría enfrentarse a una pena de hasta dos años de cárcel y a la pérdida del carné durante un máximo de seis años. A esto se sumarían las penas por el positivo en drogas, que contemplan hasta seis meses de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, además de otra privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.
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