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IU llevará al Pleno el "bloqueo político" de la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Oviedo

"La concejalía no puede limitarse a observar desde fuera; debe implicarse, escuchar y articular respuestas políticas", denuncia el edil Alejandro Suárez

Los ediles de IU Gaspar Llamazares, Alejandro Suárez y Cristina Pontón

Los ediles de IU Gaspar Llamazares, Alejandro Suárez y Cristina Pontón / IRMA COLLIN / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo volvió a denunciar este martes la "grave" situación de la participación ciudadana en la ciudad y anunció que trasladará este problema al Pleno municipal ante la "ausencia continuada" de respuesta del equipo de gobierno. La formación considera "inaceptable" que las demandas ciudadanas sigan sin ser abordadas desde el área correspondiente y aprovecha para señalar que la concejalía de Participación manifiesta "sentirse ajena" al contenido de los reclamos vecinales.

La agrupación señala que zonas como Ciudad Naranco, La Monxina, La Manjoya, Tudela Agüeria, La Corredoria o El Cristo siguen sin recibir una respuesta política adecuada. A juicio de IU, no se trata de una situación puntual, sino de una forma de gestión que vacía de contenido el papel de la concejalía y limita su capacidad para canalizar las demandas de la ciudadanía.

En este contexto, Izquierda Unida anuncia que pedirá explicaciones sobre el impacto que esta inacción está teniendo en el pacto de participación ciudadana. Asimismo, la formación exigirá definir el papel político de una concejalía que, según denuncia, se ha desentendido de manera reiterada de las demandas vecinales y ha renunciado a ejercer funciones clave.

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"No se puede hablar de participación ciudadana mientras se ignora sistemáticamente a los vecinos y vecinas que se organizan para defender sus barrios. La concejalía no puede limitarse a observar desde fuera; debe implicarse, escuchar y articular respuestas políticas. Lo contrario es convertir la participación en una mera fachada", concluyó el edil Alejandro Suárez.

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