Las pedaladas más solidarias con la Cocina Económica de Oviedo
Voluntarios de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) donan 250 litros de la bebida a la institución solidaria
LB
Voluntarios de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) han colaborado en una acción de voluntariado en La Cocina Económica de Oviedo, junto con la organización de La Vuelta Asturias y GOfit Oviedo en el marco de la iniciativa denominada "Kilómetros Solidarios".
La actividad ha consistido en la edición del 2025 de La Vuelta Asturias, el público que asistía a las finales de cada etapa de la Vuelta Ciclista Asturias podía realizar kilómetros en bicicletas situadas en los espacios publicitarios de meta y esos 98 Km que el público realizó, Coca-Cola los cambia y los dobla para donar 250 litros de Coca-Cola a la Cocina Económica de Oviedo. A continuación, realizaron labores de cocina, emplatado y servicio de la comida a los usuarios de la comida de La Cocina Económica de Oviedo, junto a los voluntarios de La Vuelta Ciclista Asturias y de GOfit Oviedo.
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