Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

El plan que guiará la reforma del Hospital Monte Naranco, en Oviedo, estará listo este año

La redacción del documento está a punto de adjudicarse, asegura la consejera de Salud

El Hospital Monte Naranco.

El Hospital Monte Naranco. / Miki López

Elena Peláez

Oviedo

El plan que diseñará la gran reforma del Hospital Monte Naranco estará listo este año. El contrato para la redacción del documento «se adjudicará en breve», comentó la consejera de Salud, Conchita Saavedra. La empresa que resulte adjudicataria tendrá un plazo de ocho meses y medio para elaborar el plan director del Hospital Monte Naranco.

La Consejería de Salud licitó en septiembre del pasado año el contrato para la redacción del plan director y del proyecto básico para la reforma integral del complejo sanitario. Al contrato optan las empresas Estudio Chile 15, Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, Argola Arquitectos y la unión temporal de empresas (UTE) formada por HN Pinearq y Estudio Norniella.

El examen de las ofertas técnicas, elaborado por el comité de expertos designado por el Principado, concedió la mayor valoración a la empresa madrileña Árgola Arquitectos SLP, que estuvo al frente de la reforma y ampliación del Hospital 12 de octubre de Madrid. Del análisis del presupuesto ofertado para elaborar el documento se desprende que la oferta más económica es la presentada por la firma Estudio Chile 15. Falta el análisis de otros criterios, como el control de calidad externo del proyecto, premios y publicaciones.

Noticias relacionadas y más

Potenciar el área quirúrgica

La estimación del coste de la obra que se tiene que ejecutar en el Hospital Monte Naranco oscila entre los 21,6 millones de euros fijados por Árgola Arquitectos y los 45,2 millones de la oferta más elevada. La Consejería de Salud destina 520.465 euros al contrato para diseñar la gran reforma del complejo hospitalario, que va a cumplir 79 años. Esta actuación tiene entre sus objetivos el de potenciar el área quirúrgica, que «complementará y dará apoyo a la existente en el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias)».

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  2. Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia para que lleves la v-25 por Semana Santa y la entrada en ciudad
  3. Multado con 100 euros el conductor de un coche híbrido por parar a repostar gasolina, que dispara su precio en Semana Santa, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia estos días
  4. Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil vigila con lupa que lleves la v-19 actualizada en Semana Santa y por autovía
  5. Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
  6. Aidós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia los conductores que no llevan la v-13 en Semana Santa por carretera o ciudad
  7. Alimerka confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
  8. Mercadona confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde

Herido grave un peatón tras sufrir un atropello en un paso de cebra de Oviedo

Herido grave un peatón tras sufrir un atropello en un paso de cebra de Oviedo

"La guerra no puede vencer a la paz", claman los poetas asturianos reunidos en el Club

"La guerra no puede vencer a la paz", claman los poetas asturianos reunidos en el Club

El plan que guiará la reforma del Hospital Monte Naranco, en Oviedo, estará listo este año

Ya hay sentencia por el tiroteo de La Florida: imponen dos años a uno de los policías por lesiones psíquicas, cuando llegaron a acusarlo de homicidio

Ya hay sentencia por el tiroteo de La Florida: imponen dos años a uno de los policías por lesiones psíquicas, cuando llegaron a acusarlo de homicidio

De Tiffany´s al centro de Oviedo

De Tiffany´s al centro de Oviedo

Sanz Montes alerta sobre la "polarización" y las "dictaduras liberticidas" ante el clero asturiano en la Catedral de Oviedo

Sanz Montes alerta sobre la "polarización" y las "dictaduras liberticidas" ante el clero asturiano en la Catedral de Oviedo

La Guía Repsol reconoce la trayectoria de un céntrico restaurante de Oviedo: "Rompimos con el estilo de sidrería clásica"

La Guía Repsol reconoce la trayectoria de un céntrico restaurante de Oviedo: "Rompimos con el estilo de sidrería clásica"

IU llevará al Pleno el "bloqueo político" de la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Oviedo

IU llevará al Pleno el "bloqueo político" de la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Oviedo
Tracking Pixel Contents