El plan que guiará la reforma del Hospital Monte Naranco, en Oviedo, estará listo este año

El plan que diseñará la gran reforma del Hospital Monte Naranco estará listo este año. El contrato para la redacción del documento «se adjudicará en breve», comentó la consejera de Salud, Conchita Saavedra. La empresa que resulte adjudicataria tendrá un plazo de ocho meses y medio para elaborar el plan director del Hospital Monte Naranco.

La Consejería de Salud licitó en septiembre del pasado año el contrato para la redacción del plan director y del proyecto básico para la reforma integral del complejo sanitario. Al contrato optan las empresas Estudio Chile 15, Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, Argola Arquitectos y la unión temporal de empresas (UTE) formada por HN Pinearq y Estudio Norniella.

El examen de las ofertas técnicas, elaborado por el comité de expertos designado por el Principado, concedió la mayor valoración a la empresa madrileña Árgola Arquitectos SLP, que estuvo al frente de la reforma y ampliación del Hospital 12 de octubre de Madrid. Del análisis del presupuesto ofertado para elaborar el documento se desprende que la oferta más económica es la presentada por la firma Estudio Chile 15. Falta el análisis de otros criterios, como el control de calidad externo del proyecto, premios y publicaciones.

Potenciar el área quirúrgica

La estimación del coste de la obra que se tiene que ejecutar en el Hospital Monte Naranco oscila entre los 21,6 millones de euros fijados por Árgola Arquitectos y los 45,2 millones de la oferta más elevada. La Consejería de Salud destina 520.465 euros al contrato para diseñar la gran reforma del complejo hospitalario, que va a cumplir 79 años. Esta actuación tiene entre sus objetivos el de potenciar el área quirúrgica, que «complementará y dará apoyo a la existente en el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias)».