El PSOE de Oviedo solicita cambiar la composición del jurado del Concurso de Ideas de La Vega

El concejal socialista Juan Álvarez reclamó este martes al Equipo de Gobierno que modifique la composición del jurado encargado de evaluar el "Concurso de proyectos y posterior adjudicación" para la ordenación urbanística de la antigua Fábrica de Armas de La Vega. El edil considera necesario garantizar una separación "real y efectiva" entre la dirección política y la valoración técnica del proceso, con el objetivo de preservar la objetividad y evitar posibles impugnaciones en un proyecto considerado estratégico para la ciudad.

Según recoge el expediente publicado en el Portal de Contratación del Sector Público (CC2026/72), el jurado estará formado por el concejal responsable del área, un arquitecto de reconocido prestigio, tres arquitectos municipales y el director general de Urbanismo. Aunque la composición cumple formalmente con la Ley de Contratos del Sector Público, Álvarez advierte de que "suscita fundadas dudas respecto al cumplimiento efectivo de los principios de independencia e imparcialidad", al recaer la presidencia en un cargo político directamente vinculado al proyecto.

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El socialista subraya que la presencia de responsables políticos y técnicos del propio Ayuntamiento puede afectar a la percepción de neutralidad del órgano evaluador. "Se produce una apariencia de conflicto de interés al confluir funciones de dirección política y valoración técnica", señaló, añadiendo que esta situación "puede comprometer la credibilidad del fallo y la plena garantía del procedimiento". El concurso busca definir el futuro uso del ámbito de La Vega, apostando por su integración urbana con espacios empresariales, culturales, residenciales y zonas verdes.