Los tiempos para definir el futuro de la fábrica de armas de La Vega: el Ayuntamiento detalla cómo será el plan

Comienza la cuenta atrás para dibujar el Oviedo del futuro. La capital del Principado conocerá a principios de 2027 el diseño para la ordenación urbanística de La Vega. Son los plazos establecidos en el concurso de ideas lanzado por el Ayuntamiento, en cuyas bases se recoge que los estudios interesados en integrar la fábrica de armas en la ciudad tienen hasta el 27 de abril para presentar sus propuestas de forma anónima. Cada equipo elegirá un lema que los representará y enviará un documento en el que desvelarán todos sus datos. El archivo estará custodiado por los técnicos municipales y no verá la luz hasta el fallo. En esta fase primigenia tendrá un papel fundamental la mesa de contratación. Seleccionará a un máximo de cinco candidaturas de todas las ofertas que se presenten y entre los criterios que se tendrán en cuenta está que tengan experiencia en urbanismo a gran escala con propuestas de ordenación de más de 100.000 metros cuadrados. El proceso desde la adjudicación se alargará durante nueve meses.

No será el único requisito. El estudio debe tener, al menos, dos premios de prestigio nacional o internacional y experiencia docente. También se exigirá que entre los profesionales haya un coordinador que tenga una contrastada experiencia en el planeamiento y ordenación urbana. También deberá contar con un especialista en patrimonio cultural para atender las diferentes realidades que rodean La Vega, con la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, el Camino de Santiago y la Ruta de la Plata, y se tendrá muy en cuenta el patrimonio industrial del conjunto compuesto por 45 edificaciones que van desde las grandes naves hasta los chalés. Otros perfiles necesarios serán un especialista en movilidad, un técnico jurídico y económico, un historiador y un especialista medioambiental.

Después, a los cinco estudios elegidos se les invitará a participar en el concurso y el contador del tiempo se pondrá en marcha. Tendrán tres meses para diseñar sus propuestas y presentarlas al Ayuntamiento. Será entonces el turno del jurado formado por seis expertos que elegirá al ganador. La presidencia recaerá en el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, y actuará como secretario el director general de Urbanismo del Ayuntamiento. Como vocales se designarán a tres arquitectos municipales y se sumará un experto de reconocido prestigio en el ámbito nacional, que percibirá una remuneración de 2.500 euros por su participación. En las reuniones también estará presente un técnico de la sección municipal de Contratación.

El equipo se reunirá todas las veces que sea necesario y, cuando tengan la decisión tomada, se convocará un acto público en el que se anunciará el ganador. Será entonces cuando se haga público el nombre de los miembros del equipo, que tendrán un papel fundamental en la segunda fase del concurso de La Vega. Se encargarán de la redacción de todos los documentos de carácter intelectual necesarios para llevar a cabo su idea. Tendrán nueve meses.

Entre los objetivos del concurso está el derribo de los muros que rodean la fábrica de armas para superar su condición como elemento aislado. También se mejorarán los accesos a la ciudad con la construcción del vial que unirá la rotonda de Santullano con la de la Cruz Roja para evitar las miles de circulaciones que cada día hay por delante de la iglesia de Santullano y la integración del patrimonio histórico que les rodea.

En el interior se promoverá la rehabilitación del patrimonio existente y su conversión en diferentes usos. La Vega se convertirá en un polo empresarial, creando empleo estable en la capital asturiana a través de diferentes empresas estratégicas que se dedican a la investigación. También será un foco cultural, verde y de vivienda pública.

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Por su parte, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, registró ayer una batería de preguntas para que el equipo de gobierno explique si ya ha recibido la comunicación formal de la Consejería de Cultura para realizar un informe de impacto patrimonial sobre La Vega. «Se trata de un documento que debe analizar hondamente los impactos, estudiar alternativas, proponer medidas de mitigación y contar con la participación de las comunidades locales, con un objetivo muy claro: proteger el patrimonio de la fábrica de armas y el entorno de San Julián de los Prados, reconocido como Patrimonio de la Humanidad».