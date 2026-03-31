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Vox critica el rechazo a la Junta Local de Seguridad en Oviedo: "Ignoran la realidad que muestra la inquietud de los vecinos"

"Es imprescindible analizar la evolución de la criminalidad y abordar problemas como la ocupación ilegal para garantizar la convivencia", reclama la portavoz, Sonsoles Peralta

Sonsoles Peralta en el Ayuntamiento.

Sonsoles Peralta en el Ayuntamiento. / Vox

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo criticó este martes la negativa del equipo de gobierno a convocar la Junta Local de Seguridad, en un contexto marcado —según la formación— por el aumento de la criminalidad y la creciente preocupación vecinal en distintos barrios del concejo. Desde Vox consideran que el Ejecutivo local tiene la responsabilidad de activar los mecanismos necesarios para coordinar una respuesta eficaz ante lo que califican como una situación preocupante.

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, lamentó que el Partido Popular haya rechazado la iniciativa al considerar que los últimos sucesos son “hechos puntuales”. A su juicio, este argumento resulta insuficiente, ya que, según afirma, los datos del Ministerio del Interior reflejan una tendencia al alza en determinados delitos. “Es un argumento débil que ignora la realidad que muestran las cifras y la inquietud de los vecinos”, señaló.

En este sentido, Vox subraya que el Balance de Criminalidad sitúa el aumento de infracciones penales en Oviedo en un 3,37% durante 2025, alcanzando las 7.763 infracciones. Destacan especialmente el incremento de los robos con violencia e intimidación, que crecieron un 38,89%, así como los robos con fuerza en viviendas y establecimientos, que aumentaron un 17,19%. Peralta advirtió que “estamos viendo situaciones que hace poco eran impensables”, citando episodios recientes como asaltos a parkings o peleas con armas blancas en la vía pública.

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Desde la formación insisten en la necesidad de convocar la Junta Local de Seguridad como órgano clave para coordinar a las distintas administraciones públicas y fuerzas y cuerpos de seguridad. “Es imprescindible analizar la evolución de la criminalidad y abordar problemas como la ocupación ilegal para garantizar la convivencia”, concluyó Peralta, defendiendo una respuesta institucional más contundente ante el repunte de delitos.

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