La venta de vivienda usada marca un nuevo récord histórico en Oviedo: "La gente ha descubierto que somos el paraíso"

Cada vez más gente quiere vivir en Oviedo. La capital asturiana consolidó en 2025 el mejor año de su historia en la compraventa de vivienda usada, al alcanzar las 3.433 operaciones registradas, según los datos del Ministerio de Fomento. La cifra supera el anterior récord de 2024, cuando se contabilizaron 3.412 transacciones, y confirma una tendencia al alza que se ha acelerado en el periodo posterior a la pandemia. Además, por segundo año consecutivo, la capital asturiana volvió a situarse por delante de Gijón, que cerró el ejercicio con 3.322 ventas, algo que no había sucedido con esta continuidad en la serie histórica.

El comportamiento del mercado evidencia una demanda muy elevada, sostenida tanto por compradores locales como por nuevos perfiles llegados de fuera. Desde el sector inmobiliario apuntan a un conjunto de factores que explican este dinamismo. "El motivo es muy fácil, la gente ha descubierto Asturias y su capital", resume Mikel Trabanco, del Grupo Terramar, que subraya cómo tras la crisis sanitaria "han optado por ir a las zonas donde menos riesgo había y era Asturias". Ese redescubrimiento ha tenido continuidad, porque "han conocido lo que realmente hay aquí, un paraíso, y es una realidad".

El flujo de compradores se ha diversificado. "Muchísima gente fuera de Asturias", indica, citando especialmente a madrileños y vascos, a los que ahora se suman catalanes, habitantes del sur y, cada vez más, extranjeros. "Estamos viendo más gente de Europa, pero también fuera de Europa, que viene con sus ahorros buscando seguridad". A ello se añaden otros atractivos: precios más asequibles, mejora del clima, abundancia de recursos naturales y una calidad de vida que gana peso en las decisiones de compra. "Tenemos montaña, tenemos agua, buen clima y una seguridad ciudadana muy superior", recalca.

El desequilibrio entre oferta y demanda también presiona el mercado. "Hay más demanda que oferta de vivienda", advierte, lo que empuja los precios y acelera las operaciones. Aun así, considera que la tendencia continuará, apoyada en unas condiciones financieras más estables que en anteriores crisis y en un déficit estructural de obra nueva. "No va a haber solución inmediata", concluye, convencido de que Oviedo mantendrá su posición destacada en el mapa inmobiliario nacional a corto y medio plazo si se mantienen estas condiciones de mercado.

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En la misma línea, Adrián Morán, de la inmobiliaria Remax Vetusta, da fe de que se está vendiendo más que nunca. "El pasado año vendimos casi tres viviendas al día", apunta en concreto sobre su firma, la cual aprecia un especial interés por comprar viviendas "en el centro, Montecerrao, Ciudad Naranco y sobre todo la zona del HUCA", detectando entre los compradores a personas llegadas de mercados inmobiliarios saturadas. "Estamos recibiendo mucho interés, por ejemplo, de gente de Baleares, donde la vivienda esta imposible", apunta en relación a unos perfiles entre los que abundan las personas que realizan teletrabajo.