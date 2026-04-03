Dos detenidos por un altercado en La Madrugá en Oviedo: gritos durante la procesión que terminaron en forcejeos con la policía

Dos personas fueron detenidas en la madrugada de este Viernes Santo en Oviedo tras protagonizar un incidente durante la celebración de la procesión de La Madrugá, organizada por la Hermandad de Los Estudiantes, según explicaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por José Ramón Prado.

Los hechos se produjeron en un local hostelero de la calle San Francisco, en un momento en el que cientos de personas aguardaban en silencio la salida del paso de Jesús de la Sentencia desde el Edificio Histórico. Según fuentes consultadas, varios individuos comenzaron a lanzar gritos y expresiones de protesta, alterando el ambiente de recogimiento previo al inicio del desfile.

Ante la situación, agentes de la Policía Local se desplazaron al establecimiento. Durante la intervención, uno de los implicados mostró una actitud agresiva y acabó golpeando a un policía, por lo que fue reducido y detenido como presunto autor de un delito de atentado contra la autoridad.

La tensión no se disipó tras esta primera actuación. Otro de los presentes se negó a acatar las indicaciones de los agentes y mantuvo una actitud desafiante, lo que obligó a los efectivos a intervenir nuevamente. El individuo fue finalmente trasladado al exterior del local, donde, según las mismas fuentes, continuó mostrando resistencia y llegó a forcejear con los policías, por lo que también fue arrestado, en este caso por un presunto delito de desobediencia grave.

El suceso tuvo lugar en el marco del dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de la procesión, que incluía restricciones de tráfico en varias calles del centro para garantizar el normal desarrollo de los actos religiosos.

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Ambos detenidos fueron puestos a disposición policial y se han tramitado las correspondientes diligencias.