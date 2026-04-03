Los Prados refuerza su oferta con nuevas aperturas pensadas para el día a día en Oviedo

El Centro Comercial Los Prados continúa avanzando en su proceso de transformación con la incorporación de nuevos operadores que refuerzan su propuesta y la adaptan a las nuevas formas de consumo. En un contexto en el que los centros comerciales ya no son únicamente espacios para comprar, sino también para socializar, descansar o disfrutar del tiempo libre, estas aperturas consolidan una evolución que responde directamente a las necesidades actuales de los visitantes.

Café y bollería

Entre las nuevas incorporaciones destaca la llegada de Santa Gloria, una cafetería & bakery que apuesta por el café de especialidad, la bollería artesanal y un ambiente cuidado. Su propuesta encaja con una tendencia cada vez más visible: la búsqueda de espacios dentro de los centros comerciales donde detenerse, trabajar unos minutos o simplemente desconectar.

El establecimiento ofrece tanto opciones rápidas para llevar como un entorno más relajado para quienes prefieren sentarse sin prisas, aportando así un formato flexible que amplía la experiencia gastronómica del visitante, con productos muy cuidados.

Para las mascotas

Otra de las aperturas relevantes es la de Guaw, que desembarca en Oviedo con su primera tienda en la provincia. Especializada en productos para mascotas, su oferta se centra en cubrir las necesidades cotidianas de los dueños de perros y gatos: alimentación, accesorios y productos de cuidado.

Se trata de un comercio práctico y cercano, pensado para el día a día, que responde a una demanda creciente y muy concreta entre los usuarios habituales del centro. Su presencia refuerza además un tipo de oferta basada en la recurrencia, es decir, establecimientos a los que los clientes regresan de forma habitual.

Oferta gastro

En el ámbito de la restauración, el centro suma también a Tacojón, ya operativo en la planta superior junto a los cines. Este restaurante ofrece comida mexicana casera y auténtica, con una propuesta diseñada para compartir y disfrutar sin prisas.

Su ubicación estratégica lo convierte en una opción ideal para complementar una tarde de ocio, especialmente para quienes acuden al cine o buscan una experiencia más completa que la comida rápida tradicional. Tacojón aporta así un componente gastronómico más experiencial, alineado con las nuevas expectativas del público.

Según explica Patricia González, gerente del centro, estas incorporaciones forman parte de una estrategia clara: "Estas incorporaciones van en la línea de lo que queremos que sea Los Prados: un lugar cómodo, cercano y con propuestas que realmente encajen en el día a día de nuestros visitantes. No se trata sólo de sumar marcas, sino de construir una oferta que tenga sentido y que invite a volver".

Mucho más que compras

Más allá de las aperturas concretas, lo que reflejan estos movimientos es una evolución natural del modelo comercial. Los centros como Los Prados están dejando atrás el concepto tradicional basado exclusivamente en la compra para convertirse en espacios híbridos, donde conviven comercio, restauración y servicios.

Hoy, los visitantes del Centro Comercial no sólo acuden a adquirir productos, sino también a pasar tiempo, hacer una pausa en su jornada o integrar la visita dentro de un plan más amplio de ocio.

En este sentido, la combinación de propuestas como una cafetería acogedora, una tienda de productos cotidianos para mascotas y un restaurante pensado para disfrutar con calma responde a una visión más integral del espacio comercial. Se trata de ofrecer razones para quedarse, no sólo para ir de paso.

Noticias relacionadas

Con estos nuevos operadores, el Centro Comercial Los Prados sigue consolidándose como un punto de encuentro en Oviedo. Su apuesta por una oferta equilibrada, cercana y adaptada al día a día refuerza su posicionamiento como un espacio vivo, en constante ajuste a las necesidades de su entorno. Una evolución que no busca únicamente atraer visitantes, sino también fidelizarlos a través de experiencias más completas y satisfactorias.