Abre en Oviedo el primer supermercado para mascotas con alimentos premium, productos de belleza y accesorios
Es la primera tienda en Asturias de esta cadena que ya alcanza los 48 establecimientos en España
La primera cadena de tiendas pensada por y para animales llega a Asturias. Se trata de Guaw, un establecimiento, en el que comprar todo lo necesario para perros, gatos y demás mascotas. La cadena se ha instalado en el Centro Comercial Los Prados, en Oviedo, y se suma a otras aperturas recientes como Santa Gloria, una cafetería & bakery, y el restaurante mexicano Tacojón.
Guaw ha abierto en el centro comercial ovetense su primera tienda en Asturias con la que alcanza los 48 establecimientos en España. Este supermercado para mascotas está situado en un local de más de 450 metros cuadrados en la planta baja. Su oferta en la ciudad se centra en: alimentación premium adaptada a la necesidad de cada animal, productos de higiene y belleza y accesorios "con estilo y comodidad para consentirlos como se merecen".
Esta cadena está especializada en productos para mascotas y su oferta se centra en cubrir las necesidades cotidianas de los dueños de perros y gatos.
Se trata de un comercio práctico y cercano, pensado para el día a día, que responde a una demanda creciente y muy concreta entre los usuarios habituales del centro. Su presencia refuerza además un tipo de oferta basada en la recurrencia, es decir, establecimientos a los que los clientes regresan de forma habitual.
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