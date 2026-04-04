El día que Oviedo perdió a un héroe: "Él nunca habría desobedecido una orden de un superior"

Hay silencios que pesan más que el derrumbe de un edificio. En la rotonda del Rubín, donde la escultura obra de Jesús Alonso intenta atrapar la esencia de lo que fue un hombre, el tiempo parece haberse detenido en aquel jueves de ceniza y llamas del 7 de abril de 2016. Se cumplen este martes diez años de la tragedia de la calle Uría. Diez abriles desde que el número 58 se tragó la vida de Eloy Palacio, un bombero de 56 años que no tendría que haber estado allí, pero que acudió porque el deber, en su caso, no entendía de turnos de descanso ni de agendas familiares. Estaba en Gijón cuando el teléfono gritó auxilio. «Dijo que sí, que iba a reforzar porque el fuego pintaba feo, pero calculaba que para comer estaría en casa», relata Marta Valle, conteniendo el llanto al rememorar lo que aún hoy ve como una gran injusticia que sigue escociendo en el alma de Oviedo.

Aquel 7 de abril, la ciudad contuvo el aliento mientras cuatro toneladas y media de agua por minuto golpeaban un forjado sentenciado. Marta lo siguió por televisión, acompañando a su padre, que hoy suma 91 años y la misma pena. Nadie la llamó. La noticia llegó por el frío cristal de la pantalla: un bombero muerto, otro herido. El caos era tal que, al llegar al parque, la entrada oficial estaba desierta. El hijo menor, Luis, con apenas 12 años, supo de la orfandad en Pola de Siero, también por la tele junto a sus abuelos. David, con 26, tuvo que madurar de golpe para identificar el cuerpo de un padre que era su pilar. «Parece que no pasó tanto tiempo, te parece increíble», dice Marta, rodeada de sus hijos, hoy hombres que mantienen vivo el legado de un profesional que «Él jamás desobedecería una orden», asegura Valle, sabedora del carácter de su marido.

A su lado, Juan Carlos Fernández, «Cuni», asiente con la gravedad de quien comparte un vínculo forjado en el infierno. Él fue el compañero que cayó con Eloy, el que sobrevivió al colapso tras verse atrapado, quemándose la espalda, rompiendo la máscara en un último estertor de supervivencia. «Cómo me voy a morir aquí», pensó antes de que un milagro y un bombero de Asturias le permitieran escapar por una ventana. Pero la verdadera caída vino después. La caída judicial. El relato de Cuni es el de un testigo directo que escuchó a los mandos decir «seguir echando agua que eso no cae», mientras Eloy advertía del peligro de colapso por el peso de las 4,5 toneladas de agua por minuto que estaban aplicando.

La amargura que menciona Marta tiene nombre de sentencia: «imprudencia temeraria». La justicia, en un alarde de frialdad administrativa, culpó a Eloy de su propia muerte. «Fue demoledor, como decir que se había suicidado», explica Cuni con la voz quebrada por una culpa del superviviente que solo el tiempo ha logrado mitigar. Primó el valor económico de las aseguradoras sobre la vida de quien lo dio todo por nada. Aquel fallo judicial no solo dolió a la familia; fue «un insulto a todo un colectivo» que vio cómo la administración les daba la espalda.

Pero de las cenizas de Uría surgió algo inusitado: una marea de cascos y sirenas. «No puedo más que dar las gracias a la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales y a toda esa gente que no nos dejó solos», enfatiza Marta. El lema «Todos somos Eloy» recorrió España de la mano de, entre otros, los bomberos Juan Carlos Bernabé, Miguel Uclés, Ruymán Capote, Manuel Sordo, Israel Naveso, Juan Carlos Prieto o Mar Fernández, pasando por Bilbao, Madrid, Sevilla o Vigo. Fue una movilización sin precedentes para restablecer el honor de un hombre al que quisieron enterrar bajo la etiqueta de la negligencia. Lograron llevar una Ley con su nombre al Congreso, buscando esa protección jurídica que el sistema les negó aquel día. Al final la política, lamenta Cuni, no lo hizo, pero el honor de Eloy fue restaurado por sus iguales.

Legado familiar

Hoy, la familia camina con la cabeza alta. Luis, aquel niño de 12 años, se prepara para ser bombero, siguiendo la estela de un padre al que consulta en sueños: «¿Papá, qué opinaría de esto?». David, que oposita para profesor, y Marta se saben arropados por un Oviedo que no olvida, por unos vecinos que ven en la escultura del Rubín algo más. Los agradecimientos de la familia se extienden a cada ciudadano, a cada compañero que, como Candi Martín, retrató a Eloy para que su imagen presida el parque local.

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Cuni, que sigue viendo en cada accidente de un compañero un eco de su propia pesadilla, recalca que el sacrificio de Eloy sirve hoy para que las nuevas generaciones entren al servicio sabiendo lo que pasó. Hoy los hidrantes funcionan y la plantilla recupera la dignidad de material y formación que faltó aquel día. El 3 de mayo, el Memorial Eloy Palacio volverá a llenar las calles cercanas al Campoamor de esfuerzo y deporte, con bomberos llegados de toda la península. Es la forma que tiene la ciudad de decirle a Marta, a David y a Luis que Eloy no murió solo en un forjado de la calle Uría; vive en cada intervención, en cada sirena que rasga el aire de la Vetusta. Porque, como dice Cuni, mientras él esté en activo, la presencia de Eloy será una llama que ningún derrumbe podrá extinguir. El honor, al final, no lo dictan las sentencias, sino el recuerdo de quienes saben que aquel 7 de abril se perdió a un héroe, pero se ganó un símbolo. n