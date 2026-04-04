Eduardo Arnáez, alcalde de barrio de La Manjoya: "La localidad está a punto de despegar, cuando arranque a crecer no parará de hacerlo"

Eduardo Arnáez (Bilbao, 1958) colgó hace justo un año la bata tras una larga carrera como farmacéutico para centrarse en el cargo de alcalde de barrio de La Manjoya al que llegó hace cuatro años tras décadas vivienda en esta localidad de las afueras de la capital. Conocedor de primera mano tanto de la gestión administrativa por su trayectoria como responsable de Farmacia del HUCA, como de la realidad vecinal, analiza el momento de transformación que vive La Manjoya, marcado por el crecimiento urbanístico, la mejora de equipamientos y las viejas carencias todavía pendientes.

Son cuatro años de alcalde de barrio. ¿Cómo lleva esta etapa?

Es una labor muy cercana. La gente te traslada sus problemas en el día a día, en mi caso muchas veces en la farmacia de mi mujer. Al final haces un poco de filtro, porque no todo es urgente o necesario, pero es un trabajo que me gusta. Siempre he tenido vocación de servicio público y trato de hacerlo lo mejor posible.

Para situarnos, ¿cuánta población tiene La Manjoya?

Solo en Llamaoscura ya somos más de mil personas. Si sumas las aldeas de alrededor, podemos estar entre 2.000 y 3.000 vecinos.

¿Está creciendo ya esa población?

Sí, se nota cada vez más. Hay mucha gente interesándose por vivir aquí, preguntando por viviendas. Es una zona muy atractiva: estás a cinco minutos de Oviedo, rodeado de naturaleza y con buenas comunicaciones.

Ese interés coincide con los nuevos desarrollos urbanísticos. ¿Cómo ve los planes de una promotora de hacer 566 viviendas?

Después de muchos años de parón, parece que ahora sí llega el momento. Es una de las mejores zonas de Oviedo, sin duda. Bien comunicada, con tren, autobús y accesos por autopista, mucho mejor que La Fresneda (Siero). En cuanto empiece un promotor a construir, vendrán más. Será un efecto dominó.

¿Ese crecimiento traerá también más servicios?

Seguro. Ahora mismo faltan cosas básicas, pero cuando aumente la población llegarán comercios, supermercados o cafeterías. Es lo lógico. Ya hay interés por parte de algunas empresas.

Mientras tanto, ¿qué carencias detectan los vecinos en el día a día?

Por ejemplo, el parque infantil se ha quedado pequeño y no tiene sombra. También habría que mejorar el mantenimiento de solares y zonas verdes, porque hay maleza y aparecen animales. Y, en general, se podría reforzar la limpieza.

Hay vecinos molestos por el cierre del polideportivo. ¿Qué ha supuesto para el barrio?

Ha sido una pérdida muy importante. Era el único espacio de encuentro, sobre todo para mayores y niños. Allí se hacía vida social: deporte, reuniones… Ahora no hay alternativa y eso se nota mucho.

¿Qué solución plantean?

No hace falta una gran instalación de última generación. Con una inversión modesta se podría recuperar para uso vecinal. Es una prioridad clara.

El Principado dice que abrirá en un año el consultorio cerrado desde 2017. ¿Ya era hora, no?

Con cautela. Hemos tenido muchas decepciones, pero esta vez parece que va en serio. Yo, por mi experiencia en sanidad, creo que el proyecto está mejor encauzado, aunque nos preocupa la cartera de servicios. No sirve de mucho tener un centro nuevo si luego la atención es mínima. Hay que garantizar consultas suficientes, analíticas, control de tratamientos… Eso es lo importante.

¿Cuál es la situación de la atención sanitaria actual?

Muy limitada. Hay consulta en el barracón que nos instalaron unos días a la semana y poco más. No se hacen analíticas, por ejemplo, lo que obliga a desplazamientos innecesarios a Otero u otros centros, sobre todo a personas mayores.

En paralelo, el Ayuntamiento está actuando en el bosque del Fulminato. ¿Qué supondrá para la zona?

Va a ser un cambio espectacular. Será una gran zona verde, de ocio y paseo, conectada con rutas. Puede convertirse en un espacio de referencia para toda la ciudad.

También hubo expectativas con la ciudad deportiva del Real Oviedo que finalmente no se construirá aquí. ¿Cómo se vivió?

Con ilusión primero y decepción después. Era un proyecto interesante por ubicación, pero surgieron problemas y no pudo ser. Es una pena porque estos terrenos son mejores y mejor comunicados que los que barajan en otros sitios.

Hay quejas por casos de ocupación en el barrio. ¿Hay que preocuparse?

No, son casos muy puntuales. Es una zona tranquila, con bastante presencia policial. En ese sentido estamos bien.

También por carreras ilegales.

Sí, el tráfico en algunas zonas. Hay coches que circulan a demasiada velocidad y eso preocupa porque hay muchos niños y ciclistas. Se barajó poner badenes, pero como solemos acoger pruebas deportivas, no es viable esa solución.

En conjunto, ¿cuáles diría que son las prioridades más urgentes para La Manjoya?

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Recuperar el polideportivo, mejorar el parque infantil, reforzar la limpieza y el mantenimiento, y consolidar servicios básicos como el consultorio. Con eso y el impulso urbanístico, el barrio tiene todo para crecer muchísimo en poco tiempo.