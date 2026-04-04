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Las escuelas infantiles gestionadas por el Ayuntamiento de Oviedo fijan once días de puertas abiertas

Las familias tienen que contactar con los centros que quieran visitar entre el 14 y el 24 de abril, que es el periodo de inscripción en las escuelinas que impulsó el Principado

La escuela infantil de La Florida.

La escuela infantil de La Florida. / Luisma Murias

Elena Peláez

Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo fija las jornadas de puertas abiertas en las escuelas infantiles que gestiona del 14 al 24 de abril. Las familias podrán concertar día y hora contactando con el centro en el que están interesadas.

El Consistorio gestiona desde hace años, y hasta que se integren en la red regional, siete escuelinas. Son las de Colloto, Corredoria, Dolores Medio, La Florida, María Balbín, Montenuño y Rubín. Los centros abren a las siete y media de la mañana y cierran a las cinco de la tarde.

El periodo fijado para las jornadas de puertas abiertas por el Ayuntamiento de Oviedo, del 14 al 24 de abril, es el que estableció la Consejería de Educación para la presentación de las inscripciones en las escuelinas que impulsa. El 27 de mayo publica la lista provisional de admitidos en la primera opción elegida y no admitidos.

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El Principado tiene una escuelina funcionando en Oviedo, que tiene dos sedes, en las Escuelas Blancas de San Lázaro y en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas. Actualmente, ejecuta obras en tres centros educativos para poner en marcha otras tres escuelinas, las de los colegio Gesta, Pablo Miaja y El Villar, en Trubia. Su apertura no tiene aún fecha fijada.

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